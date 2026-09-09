HD현대삼호, 전기안전대상 ‘국무총리 표창’

변압기 증설을 통한 전력 예비율 확보 및 생산능력 향상

이미지 확대 HD현대삼호가 ‘2026 대한민국 전기안전대상’ 시상식에서 국무총리 표창을 수상하고 있다.

세줄 요약 국무총리 표창 수상, 전기안전대상

154kV 변압기 증설, 전력 예비율 확보

수변전설비 확충, 안전문화 확산 평가

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전남광주특별시 영암군의 HD현대삼호가 정부로부터 전기산업 발전과 안전 문화 확산에 기여한 공로를 인정받았다.HD현대삼호는 지난 8일 전주 더메이호텔에서 열린 ‘2026 대한민국 전기안전대상’ 시상식에서 국무총리 표창을 수상했다고 9일 밝혔다.올해로 28회를 맞는 대한민국 전기 안전 대상은 산업통상자원부가 주최하고 한국전기안전공사가 주관하는 에너지 분야 최대 행사로 전기재해 예방과 안전관리 문화 정착에 탁월한 공적을 세운 유공자를 발굴·포상한다.HD현대삼호는 154kV 변압기 증설을 통한 전력 예비율 확보 및 생산능력 향상과 2024년 제2돌핀 안벽 준공에 맞춘 수변전설비 증설 및 전력 공급 인프라 구축 등의 성과가 높은 평가를 받았다.HD현대삼호 관계자는 “안정적인 전력 공급과 전기 안전은 선박 건조 현장의 핵심 요소”라며 “앞으로도 전기설비 확보 및 안전관리에 만전을 기하겠다”고 말했다.영암 류지홍 기자