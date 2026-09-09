한아원코리아, ‘GLP-1 에프터케어’ 브랜드 글리프 출시

세줄 요약 GLP-1 감량 이후 영양관리 겨냥 브랜드 출시

의사·약사 참여로 아미노산·비오틴·콜라겐 3종 구성

병·의원·약국 유통 후 공식 온라인몰 판매 개시

이미지 확대 (사진=한아원코리아 제공)

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한아원코리아가 ‘GLP-1 에프터케어’를 표방하는 뉴트리션 브랜드 ‘글리프(GLPH)’를 출시하고 판매에 나섰다.글리프는 GLP-1 계열 치료제를 사용하는 과정과 감량 이후의 영양 관리 수요에 주목해 기획한 브랜드다. 한아원코리아는 감량 과정부터 이후까지 이어지는 영양 관리 영역을 ‘GLP-1 에프터케어’로 정의하고 관련 제품군을 구성했다고 밝혔다.이번에 선보인 라인업은 아미노산, 비오틴, 콜라겐을 주원료로 한 3종의 ‘리필 포뮬러’로 구성됐다. 개발 단계에서 현직 의사와 약사진이 직접 성분 배합 설계에 참여했으며, 식사 섭취량이 줄어드는 환경을 감안해 체내 흡수율과 제형, 섭취 편의성을 최적화했다.‘글리프 아미노산 리필 포뮬러’는 파인애플 맛의 액상 스틱 제품이다. 필수 아미노산 9종을 포함한 아미노산 혼합제제 3530㎎과 분자량 300Da의 초저분자 피쉬콜라겐 2500㎎을 담았다. BCAA는 2 대 1 대 1 비율로 배합했으며, 회사는 하루 한 포를 식후 섭취하도록 안내하고 있다.‘글리프 비오틴 리필 포뮬러’는 800㎎ 정제 30정으로 구성됐다. 비오틴 1만㎍과 엘시스틴 200㎎을 비롯해 밀배아추출물분말, 아연, 판토텐산 등을 함유했다.‘글리프 콜라겐 리필 포뮬러’는 20g 용량의 액상 스틱 14포로 구성된다. 초저분자 피쉬콜라겐 3500㎎과 엘라스틴 200㎎, 히알루론산 100㎎, 밀크세라마이드 100㎎, 연어 코연골 유래 프로테오글리칸 등을 배합했다. 오렌지 농축액 함량은 20%이며, 판매는 9월 중순 시작할 예정이다.세 제품은 모두 의약품이나 건강기능식품이 아닌 일반식품으로 분류된다. 아미노산 제품은 웰파인, 비오틴 제품은 상상바이오, 콜라겐 제품은 노바렉스가 각각 국내에서 생산한다.이창석 한아원코리아 브랜드 총괄이사는 “감량 자체보다 감량 과정과 그 이후에 필요한 영양 관리에 초점을 맞춰 브랜드를 기획했다”며 “식사량이 감소하는 시기의 섭취 환경을 고려해 제품군을 설계했다”고 말했다.한아원코리아는 지난 8월 27일부터 전국 주요 병·의원과 약국 유통망을 통해 글리프 공급을 개시했으며, 이달 1일 공식 온라인몰을 열었다. 향후 네이버 스마트스토어와 쿠팡 등 대형 오픈마켓으로 온라인 판매 경로를 순차 확대할 방침이다.양승현 리포터