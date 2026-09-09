문산튼튼정형외과 황수강 대표원장, ‘2026 KTEA 한국브랜드평가대상’ 척추·관절 부문 수상

세줄 요약 황수강 원장, KTEA 척추·관절 부문 수상

환자 맞춤 진료·근골격계 치료 전문성 인정

100대 명의 선정 이어 연이은 성과

이미지 확대 2026 KTEA 세로포스터 / 문산튼튼정형외과 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

문산튼튼정형외과 황수강 대표원장이 ‘2026 KTEA 한국브랜드평가대상’ 척추·관절 부문 수상자로 선정됐다고 9일 밝혔다.한국우수브랜드협회가 주최·주관하고 브랜드경제가 후원하는 ‘KTEA 한국브랜드평가대상’은 산업 전반에 걸쳐 지속적인 경쟁력과 전문 역량을 갖춘 브랜드 및 주요 인물을 발굴·조명하기 위해 제정된 시상식이다. 정밀 평가 기준을 거쳐 각 산업 영역별 수상 대상자를 가려내고 있다.이번 시상에서 황수강 대표원장은 척추·관절을 비롯한 근골격계 질환 진료를 지속하며 환자의 증상과 신체 상태에 맞춘 진단 및 치료에 집중해 온 공로를 인정받아 척추·관절 부문 수상자로 이름을 올렸다. 특히 황 원장은 최근 ‘2026 대한민국 100대 명의’ 척추·관절 비수술치료 부문에 선정된 데 이어 이번 수상으로 해당 분야의 전문성을 다시 한번 나타냈다.척추·관절 질환은 허리, 목, 어깨, 무릎 등 다양한 신체 부위에서 발생하며 연령, 생활습관, 직업, 신체 활동 등에 따라 원인과 증상이 각기 다르게 나타난다. 고령층은 물론 장시간 앉아서 근무하는 직장인, 반복적인 신체 활동 종사자, 스포츠 활동을 즐기는 청년층에서도 관련 통증을 호소하는 사례가 늘고 있다.특히 근골격계 통증은 같은 부위에서 발생하더라도 원인이 서로 다를 수 있어 증상이 지속될 경우 정확한 상태를 확인하는 과정이 필요하다. 이에 문산튼튼정형외과는 환자별 증상과 생활환경, 신체 상태 등을 종합적으로 살펴 치료 방향을 결정하는 데 중점을 두고 진료를 이어가고 있다.황수강 대표원장은 “2026 KTEA 한국브랜드평가대상 척추·관절 부문에 선정돼 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 환자 한 분 한 분의 증상과 상태를 세심하게 살피고, 필요한 진료를 제공하기 위해 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.한편 ‘2026 KTEA 한국브랜드평가대상’은 한국우수브랜드협회 주최·주관, 브랜드경제 후원 아래 각 분야 우수 브랜드와 인물을 발굴해 시상하고 있다.양승현 리포터