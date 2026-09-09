경제 코엑스 국제양자산업대전 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/09/09/20260909500262 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-09-09 15:08 입력 2026-09-09 15:08 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 9일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 2026 국제양자산업대전을 찾은 사람들이 전시를 관람하고 있다. 2026.9.9도준석 전문기자 9일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 2026 국제양자산업대전을 찾은 사람들이 전시를 관람하고 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2026 국제양자산업대전이 개최된 장소는? 코엑스 킨텍스