어반비오나, 글로벌 숙박 자산 신규 지역 확대…포트폴리오 다변화 추진

세줄 요약 신규 지역 숙박 자산 확대 추진

수요·운영 여건·협력망 종합 검토

지역별 구조·위험 요인 함께 안내

이미지 확대 (사진=어반비오나 제공)

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숙박 자산 전문 운영기업 어반비오나가 신규 지역 기반의 숙박 투자 상품군을 확대하며 글로벌 포트폴리오 다변화에 나선다고 9일 밝혔다.이번 계획은 기존 주요 거점 도시에 집중됐던 상품 라인업을 넘어 투자 대상 지역과 선택지를 넓히기 위한 전략의 일환이다. 회사는 현재 복수의 신규 후보지를 대상으로 현지 시장성과 숙박 수요, 실제 운영 가능성, 현지 협력망 구축 여건 등을 다각도로 검토하고 있다.신규 지역 선정 과정에서는 관광객 수요와 장기 체류 수요, 숙박 기반시설, 현지 운영 환경, 자산 관리 난이도 등을 종합적으로 살펴볼 예정이다. 단순히 상품 수를 늘리기보다 실제 운영과 관리가 가능한지를 우선해 상품화 여부를 결정한다는 방침이다.앞서 기존 도시에서 숙박 자산을 직접 운영하며 쌓은 데이터와 노하우도 평가 지표에 그대로 적용한다. 단기적 유행이나 일시적 관심이 쏠린 지역보다는 중장기적 관점에서 안정적인 수요와 운영 효율을 확보할 수 있는 지역을 우선적으로 검토할 계획이다.현지에서 협력 가능한 운영 파트너의 역량과 관련 제도, 숙박시장 구조도 주요 평가 대상이다. 투자 상품을 지속해서 운영하려면 자산 확보뿐 아니라 현지 관리와 이용객 대응, 수익 및 비용 관리 체계를 함께 구축해야 하기 때문이다.어반비오나는 내부 검토를 마친 지역부터 단계적으로 상품 확대 방향을 공개할 예정이다. 신규 상품을 소개할 때는 지역명과 상품 조건뿐 아니라 해당 도시의 숙박시장 특성과 상품 구조, 예상 운영 방식, 주요 위험 요인 등을 함께 안내하는 방안을 검토하고 있다.이를 통해 투자자가 지역의 인지도만을 기준으로 판단하지 않고 각 도시의 운영 환경과 상품 특성을 비교할 수 있도록 정보 제공 체계를 정비할 계획이다.어반비오나 관계자는 “신규 지역 확대는 상품 수를 늘리는 것보다 안정적으로 운영할 수 있는 자산과 현지 기반을 확보하는 과정이 중요하다”며 “숙박 수요와 운영 여건, 협력업체의 역량 등을 종합적으로 검토하고 있다”고 말했다.이어 “향후 공개할 신규 상품은 기존 상품과의 연계성과 도시별 차별성, 투자자의 선택 범위 확대 등을 고려해 구성할 것”이라며 “운영 기반을 갖춘 글로벌 숙박 자산을 지속해서 발굴할 계획”이라고 덧붙였다.양승현 리포터