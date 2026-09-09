경제 고려아연 임시주총 개회하는 박기덕 대표 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/09/09/20260909500138 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-09-09 11:37 입력 2026-09-09 11:37 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 박기덕 고려아연 대표이사가 9일 서울 용산구 몬드리안호텔에서 열린 고려아연 제53기 임시주주총회에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.9.9 이지훈 기자 박기덕 고려아연 대표이사가 9일 서울 용산구 몬드리안호텔에서 열린 고려아연 제53기 임시주주총회에서 의사봉을 두드리고 있다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 고려아연 제53기 임시주주총회가 열린 날짜는? 9일 8일