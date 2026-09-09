고려아연 임시주총 개회하는 박기덕 대표

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-09-09 11:37
입력 2026-09-09 11:37
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박기덕 고려아연 대표이사가 9일 서울 용산구 몬드리안호텔에서 열린 고려아연 제53기 임시주주총회에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.9.9 이지훈 기자
박기덕 고려아연 대표이사가 9일 서울 용산구 몬드리안호텔에서 열린 고려아연 제53기 임시주주총회에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.9.9 이지훈 기자


박기덕 고려아연 대표이사가 9일 서울 용산구 몬드리안호텔에서 열린 고려아연 제53기 임시주주총회에서 의사봉을 두드리고 있다.

이지훈 기자
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