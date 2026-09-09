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집단 군무 선보이는 AI헬스케어로봇

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-09-09 11:36
입력 2026-09-09 11:36
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9일 서울 서초구 신세계백화점 강남점 센트럴시티에서 바디프랜드 웨어러블 AI헬스케어로봇 ‘733’이 홍보도우미들과 함께 집단 군무 퍼포먼스를 선보이고 있다. 2026.9.9 도준석 전문기자
9일 서울 서초구 신세계백화점 강남점 센트럴시티에서 바디프랜드 웨어러블 AI헬스케어로봇 ‘733’이 홍보도우미들과 함께 집단 군무 퍼포먼스를 선보이고 있다. 2026.9.9 도준석 전문기자


9일 서울 서초구 신세계백화점 강남점 센트럴시티에서 바디프랜드 웨어러블 AI헬스케어로봇 ‘733’이 홍보도우미들과 함께 집단 군무 퍼포먼스를 선보이고 있다.

도준석 전문기자
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