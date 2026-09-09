경제 집단 군무 선보이는 AI헬스케어로봇 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/09/09/20260909500137 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-09-09 11:36 입력 2026-09-09 11:36 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 9일 서울 서초구 신세계백화점 강남점 센트럴시티에서 바디프랜드 웨어러블 AI헬스케어로봇 ‘733’이 홍보도우미들과 함께 집단 군무 퍼포먼스를 선보이고 있다. 2026.9.9 도준석 전문기자 9일 서울 서초구 신세계백화점 강남점 센트럴시티에서 바디프랜드 웨어러블 AI헬스케어로봇 ‘733’이 홍보도우미들과 함께 집단 군무 퍼포먼스를 선보이고 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 바디프랜드가 선보인 제품의 분야는? AI헬스케어 패션