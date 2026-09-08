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농협유통, 추석 선물 한자리에

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-09-08 12:02
입력 2026-09-08 12:02
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8일 농협 하나로마트 양재점에서 모델들이 2026 추석 선물 특별전을 홍보하고 있다. 저탄소 과일, 프리미엄 한우 등 폭넓게 구성했으며 오는 24일까지 판매한다. 2026.9.8 도준석 전문기자
8일 농협 하나로마트 양재점에서 모델들이 2026 추석 선물 특별전을 홍보하고 있다. 저탄소 과일, 프리미엄 한우 등 폭넓게 구성했으며 오는 24일까지 판매한다. 2026.9.8 도준석 전문기자


8일 농협 하나로마트 양재점에서 모델들이 2026 추석 선물 특별전을 홍보하고 있다. 저탄소 과일, 프리미엄 한우 등 폭넓게 구성했으며 오는 24일까지 판매한다.

도준석 전문기자
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