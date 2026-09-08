경제 농협유통, 추석 선물 한자리에 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/09/08/20260908500125 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-09-08 12:02 입력 2026-09-08 12:02 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 8일 농협 하나로마트 양재점에서 모델들이 2026 추석 선물 특별전을 홍보하고 있다. 저탄소 과일, 프리미엄 한우 등 폭넓게 구성했으며 오는 24일까지 판매한다. 2026.9.8 도준석 전문기자 8일 농협 하나로마트 양재점에서 모델들이 2026 추석 선물 특별전을 홍보하고 있다. 저탄소 과일, 프리미엄 한우 등 폭넓게 구성했으며 오는 24일까지 판매한다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 농협 하나로마트 양재점의 2026 추석 선물 특별전 판매 기간은 언제까지인가? 24일까지 8일까지