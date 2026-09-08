경제 일자리 살펴보는 청년 구직자들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/09/08/20260908032005 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-09-08 00:12 입력 2026-09-08 00:12 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 일자리 살펴보는 청년 구직자들 서울 서대문구 이화여대에서 7일 열린 2026년 하반기 채용박람회 ‘이화 잡페어’를 찾은 학생들이 구직 상담을 받고 있다. 박람회는 8일까지 진행되며 삼성과 현대, 롯데 등 국내 주요 기업과 계열사들이 참여한다.도준석 전문기자 서울 서대문구 이화여대에서 7일 열린 2026년 하반기 채용박람회 ‘이화 잡페어’를 찾은 학생들이 구직 상담을 받고 있다. 박람회는 8일까지 진행되며 삼성과 현대, 롯데 등 국내 주요 기업과 계열사들이 참여한다.도준석 전문기자 2026-09-08 B4면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지