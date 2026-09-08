이미지 확대 일자리 살펴보는 청년 구직자들 서울 서대문구 이화여대에서 7일 열린 2026년 하반기 채용박람회 ‘이화 잡페어’를 찾은 학생들이 구직 상담을 받고 있다. 박람회는 8일까지 진행되며 삼성과 현대, 롯데 등 국내 주요 기업과 계열사들이 참여한다.

도준석 전문기자

2026-09-08 B4면

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서울 서대문구 이화여대에서 7일 열린 2026년 하반기 채용박람회 ‘이화 잡페어’를 찾은 학생들이 구직 상담을 받고 있다. 박람회는 8일까지 진행되며 삼성과 현대, 롯데 등 국내 주요 기업과 계열사들이 참여한다.도준석 전문기자