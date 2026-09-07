서경배 아모레퍼시픽 회장 “뉴뷰티 비전으로 전 세계 아름다움 기준 제시”

이미지 확대 서경배 아모레퍼시픽 회장. 아모레퍼시픽 제공

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아모레퍼시픽그룹은 창립 81주년을 맞아 한국 뷰티 산업과 문화를 이끌어 온 개척정신으로 글로벌 시장을 향한 도전을 가속한다고 7일 밝혔다.서경배 아모레퍼시픽그룹 회장은 지난 4일 서울 용산 본사에서 열린 창립 81주년 기념식에서 “전 세계 고객에게 새로운 아름다움의 기준을 제시하는 회사를 만들자”면서 회사의 ‘뉴뷰티’ 비전 실현을 통한 글로벌 성장 의지를 강조했다.서 회장은 “고객의 변화를 먼저 읽고 새로운 영역을 개척해 전에 없던 뷰티 문화를 창조하는 것이 우리가 추구하는 ‘뉴뷰티’의 길”이라면서 “시대에 맞는 과제를 빠르게 실행해 고객의 일상을 변화시킬 새로운 상품과 루틴, 문화를 주도해 나가자”고 당부했다. 아모레퍼시픽그룹은 ‘글로벌 시장 도전 가속’, ‘내외면을 아우르는 뷰티 창출’ 등을 핵심 과제로 삼아 2035년 매출 15조원 달성과 글로벌 대표 뷰티·웰니스 기업 도약을 목표로 하고 있다.김현이 기자