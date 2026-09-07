뉴메드엘앤비 ‘키클래오 프라임’, 새롭게 리뉴얼...9일 현대홈쇼핑 단독 런칭

세줄 요약 키클래오 프라임 리뉴얼 출시 및 홈쇼핑 단독 론칭

HT042 중심 성장기 청소년 균형 영양 설계 강화

하루 한 병 액상 제형으로 섭취 편의성 개선

이미지 확대 (사진=뉴메드엘앤비 제공)

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뉴메드의 건강기능식품 유통 자회사 뉴메드엘앤비(대표 김보민)가 성장기 청소년을 위한 건강기능식품 ‘키클래오 프라임’을 새롭게 단장해 출시한다고 밝혔다.새롭게 선보이는 키클래오 프라임은 뉴메드가 25년간 연구해 온 어린이 키 성장 기능성 원료 ‘황기추출물 등 복합물(HT042)’을 중심으로 성장기에 필요한 영양성분과 섭취 편의성을 강화한 제품으로, 가장 큰 변화는 하루 한 병으로 간편하게 섭취할 수 있는 액상 제형이다. 기존 액상과 정제를 함께 섭취하던 방식에서 벗어나 주요 성분을 한 병에 담아 섭취 편의성을 높였으며, 흡수가 용이한 제품으로 설계했다. 어린이와 청소년이 매일 부담 없이 섭취할 수 있도록 포도맛을 적용한 것도 특징이다.제품 설계의 핵심은 ‘성장기 청소년을 위한 균형 배합’에 맞춰졌다. 키 성장 관련 기능성을 인정받은 주원료 HT042를 필두로 철분과 요오드를 추가 보강했다. 여기에 마그네슘, 아연을 비롯한 필수 비타민 및 미네랄 11종을 과학적으로 조합해 총 17중 복합 기능성을 갖췄다. 청소년기 신체 발달에 필요한 기초 미량 영양소까지 한 번에 섭취할 수 있도록 배합을 고도화했다는 설명이다.제품의 기반이 된 HT042는 황기와 가시오갈피, 한속단을 정밀 배합한 원료다. 경희대학교 한의과대학 연구진과의 장기 공동 연구를 거쳐 탄생한 뉴메드의 독자 소재로, 식품의약품안전처로부터 국내 최초로 ‘어린이 키 성장에 도움을 줄 수 있음’ 기능성을 인정받은 개별인정형 원료다.아울러 HT042는 어린이 키 성장 원료 분야에서 이례적으로 미국 식품의약국(FDA) 신규 건강식품 원료(NDI) 목록에 등재됐으며, 세계보건기구(WHO)의 ‘Health ＆ Heritage Innovations(H2I)’ 프로그램에도 선정된 바 있다. 당시 전 세계 1,175건의 유수 연구·기술 사례 중 글로벌 최종 21개 혁신 사례(Global Top 21)에 이름을 올리며, 전통 지식과 현대 과학의 융합을 증명한 대표적 성장 연구 모델로 글로벌 학계에 소개됐다. HT042는 국내 식약처 인증뿐 아니라 미국 FDA NDI 승인(No Objection), WHO H2I 선정 등 공신력 있는 국내외 검증 이력을 축적해 왔다.뉴메드엘앤비 관계자는 “키클래오 프라임은 단순한 제형과 패키지의 리뉴얼이 아니라 25년간 이어온 HT042 연구를 기반으로 성장기 청소년을 위한 균형 배합 설계와 실제 섭취 편의성을 함께 고려해 배합과 제형을 새롭게 설계한 제품”이라며 “HT042와 성장기에 필요한 주요 비타민·미네랄을 하루 한 병에 담아 보다 간편하게 관리할 수 있도록 했다”고 말했다.이어 “HT042는 국내 식약처 기능성 인정뿐 아니라 미국 FDA NDI, WHO H2I Global Top 21 선정까지 글로벌 무대에서도 연구 경쟁력을 이어가고 있다”며 “이번 현대홈쇼핑 단독 론칭을 통해 새로워진 키클래오 프라임을 처음 선보일 예정”이라고 덧붙였다.새롭게 개편된 키클래오 프라임은 오는 9월 9일 오후 10시 55분 현대홈쇼핑 방송을 통해 단독 론칭될 예정이다.양승현 리포터