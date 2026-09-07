동원F＆B, 건강 트렌드 겨냥한 110여종… 단백질 함량↑

세줄 요약 건강·친환경 트렌드 반영한 추석세트 110여종 출시

동원참치 확대, 고단백·저나트륨 제품 강화

양반김·식재료·캐릭터 협업 세트까지 다변화

이미지 확대 동원F＆B가 ﻿2026 추석 선물세트 110여종을 출시했다.

동원F＆B 제공

2026-09-07 17면

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동원F＆B가 단백질과 건강, 친환경 등 최근 소비 트렌드를 반영한 ‘2026 추석 선물세트’ 110여종을 출시했다. 수산 단백질을 담은 ‘동원참치’ 선물세트 종류를 지난해보다 약 20% 늘리고, 프리미엄 김과 식재료, 실속형 제품 등 선택의 폭을 넓혔다.대표 제품은 고단백 ‘라이트 스탠다드’ 참치로, 135g 한 캔에 단백질 25g이 들어있다. 고추참치, 야채참치 등 가미참치를 조합한 세트와 함께 단백질 함량을 30g으로 높인 ‘프로틴30’, 나트륨을 70% 낮춘 ‘저나트륨 황다랑어’로 구성한 ‘슈퍼참치 2종’ 선물세트도 마련했다.출시 40주년을 맞은 ‘양반김’ 선물세트도 강화했다. 곱창돌김, 감태, 매생이 등 프리미엄 제품을 비롯해 캔김 선물세트 구성을 확대했으며, 양반의 전통적인 이미지를 현대적으로 재해석해 패키지 디자인도 새롭게 단장했다.건강을 고려한 식재료 선물세트로는 스페인에서 직수입한 아보카도 오일과 알룰로스를 포함한 제품을 선보였다. 고물가에 부담을 낮춘 실속형 종합선물세트도 다양하게 구성했다.이색 제품도 눈길을 끈다. 글로벌 캐릭터 브랜드 ‘라인프렌즈’와 협업한 ‘동원참치 라인프렌즈 에디션’과 방탄소년단 진의 사진을 담은 ‘BTS 진 슈퍼참치 선물세트’를 내놨다.이성진 기자