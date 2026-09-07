KGC인삼공사, 선물 고민될 땐 ‘홍삼정’… 100% 농축액 담아

세줄 요약 명절 선물로 홍삼정 선택 수요 지속

6년근 홍삼 100% 농축액 제품 소개

면역력·피로 개선 등 기능성 인정

이미지 확대 KGC인삼공사 정관장 ‘홍삼정’.

KGC인삼공사 제공

2026-09-07 17면

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명절 선물을 준비할 때 부모님이나 웃어른처럼 취향을 정확히 알기 어려운 대상에게는 오랜 기간 사랑받아온 제품과 브랜드가 안전한 선택지로 꼽힌다. 대표적인 품목이 명절 대표 건강 선물로 자리 잡은 홍삼이다.정관장의 ‘홍삼정’은 6년근 홍삼을 달여 농축한 100% 홍삼농축액 제품이다. 별도의 부원료를 넣지 않고 홍삼 고유의 맛과 향에 집중한 것이 특징이다. 최근 스틱, 음료, 구미 등 다양한 형태의 홍삼 건강기능식품이 등장하고 있지만, 전통적인 농축액 형태의 홍삼 제품을 찾는 소비자도 꾸준히 이어지고 있다.정관장은 홍삼정을 기반으로 ‘홍삼정 마스터클래스’, ‘홍삼정 리미티드’ 등 프리미엄 제품군을 선보이고 있다. 특히 조직이 치밀하고 맛과 향이 뛰어난 희소 원료를 활용해 프리미엄 건강식 시장에서 차별화를 꾀하고 있다.홍삼정은 식품의약품안전처로부터 면역력 증진, 피로 개선, 혈소판 응집 억제를 통한 혈액 흐름 개선, 기억력 개선, 항산화 등 5가지 기능성을 인정받은 건강기능식품으로 알려져 있다.KGC인삼공사 관계자는 “오랜 기간 소비자들에게 익숙한 제품을 명절 선물로 선택하는 경향이 이어지고 있다”며 “특히 부모님과 웃어른에게는 익숙하고 검증된 선물이 부담 없이 마음을 전할 수 있는 선택지”라고 말했다.하종훈 기자