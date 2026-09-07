롯데칠성음료, 애정·감사·풍요 품은 ‘델몬트’… 용량별 7종 구성

세줄 요약 추석 맞아 델몬트주스 선물세트 7종 출시

1.5ℓ·180㎖ 구성으로 선택 폭 확대

애정·감사·풍요 담은 한국적 패키지

이미지 확대 페트병 세트, 소병 세트 등 7종으로 구성한 ‘델몬트주스 선물세트’.

롯데칠성음료 제공

2026-09-07 17면

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롯데칠성음료가 추석을 앞두고 감사와 정을 전할 수 있는 ‘델몬트주스 선물세트’를 선보였다.이번 선물세트는 ‘소중한 사람에게 전하는 마음 담은 선물’을 콘셉트로, 델몬트의 대표 주스 제품을 다양한 구성으로 담았다. 1.5ℓ 페트병 세트와 180㎖ 소병 세트 등 총 7종으로 구성해 선물 대상과 용도에 따라 선택할 수 있도록 했다.1.5ℓ 페트병 세트는 ‘애정’(愛情), ‘감사’(感謝), ‘풍요’(豊饒) 등의 한자와 과일 이미지를 활용해 한국적인 정서를 표현한 패키지가 특징이다. 구성은 제주감귤∙매실∙포도 4본입의 ‘애정 세트’, 오렌지∙포도∙망고 3본입의 ‘감사 세트’, 토마토∙망고∙ 3본입의 ‘풍요 세트’, 제주감귤∙매실∙잔칫집식혜를 담은 ‘행복가득, 작은나눔 선물세트’ 등 총 4종으로 선보였다.180㎖ 소병 선물세트는 휴대와 음용이 간편한 제품으로, 오렌지·감귤 세트와 포도·토마토·망고 세트, 포도·토마토 세트 등 3종으로 구성했다.롯데칠성음료 관계자는 “추석을 맞아 소중한 사람에게 마음을 전할 수 있도록 델몬트 대표 제품을 다양하게 담은 선물세트를 준비했다” 고 말했다.한편 델몬트주스는 한국능률협회컨설팅의 ‘2026 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)’ 주스 부문에서 1위를 차지했다.허백윤 기자