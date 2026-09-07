대상, 실속 세트에 집중… 참기름·미원 차별화 구성

세줄 요약 실속형 중심 추석 선물세트 확대

참기름·미원·저당 제품 차별화

프리미엄과 협업 세트도 동시 출시

이미지 확대 1960년대 미원 선물세트를 재현한 ‘미원 헤리티지 선물세트’.

대상 제공

2026-09-07 16면

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대상 청정원은 ﻿실속형 제품부터 ﻿프리미엄 제품까지 다양한 구성의 ‘2026 추석 선물세트’를 선보였다. 특히 올해는 고물가 속 실용성을 중시하는 소비자 수요를 반영해 실속형 선물세트 구성을 강화했다.‘참기름 로스팅 셀렉션’은 참깨 볶음 정도에 따라 라이트, 미디엄, 다크로스트 3종으로 구성했다. 올리브유는 아르베키나, 오히블랑카, 피쿠알 등 품종별 제품을 한 세트에 담았다.1960년대 미원 선물세트를 재현한 ‘미원 헤리티지 선물세트’는 미원 특유의 빨간색과 과거 패키지 디자인을 활용한 틴케이스에 5g 파우치형 미원을 담았다.아티스트 협업 제품도 준비했다. 차인철 아티스트와 협업해 온라인 전용 선물세트 21종을 내놨다. 청정원 브랜드 색상과 크라프트 질감에 율동적인 도형, 표정 등을 더해 선물을 주고받는 즐거움을 표현했다.대표 제품을 활용한 실속형 세트로는 ‘청정원 선물세트’, ‘청정원 스페셜 선물세트’, ‘우리팜 선물세트’, ‘팜고급유 선물세트’, ‘재래김 세트’ 등이 있다. 5년 숙성간장과 국산 통깨참기름, 3년 묵은 천일염 등을 담은 프리미엄 장류·오일 세트도 함께 선보였다.지난해 좋은 반응을 얻은 저당 선물세트도 이어간다. ‘저당 홍초 선물세트’와 ‘알룰로스 선물세트’ 등 ﻿활용도가 높은 제품으로 구성했다.﻿송수연 기자