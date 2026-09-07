CJ제일제당, 역대 최다 260종 선봬… 신선식품까지 확대

세줄 요약 역대 최다 260종 추석 선물세트 확대

신선식품·프리미엄·복합세트 강화

카카오·포켓몬 협업으로 젊은층 공략

이미지 확대 CJ제일제당 추석 선물세트. 역대 최다인 260종을 선보인다.

CJ제일제당 제공

2026-09-07 16면

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CJ제일제당이 올해 설보다 50여종 늘어난 역대 최다인 260종의 추석 선물세트를 선보인다. 기존 가공식품 중심에서 과일·축산 등 신선식품과 프리미엄 제품, 인기 IP(지식재산권) 협업 상품까지 카테고리를 확대했다.‘헬스앤웰니스’(H＆W)와 프리미엄 제품에 대한 수요를 반영해 프리미엄 참치 브랜드 ‘칼보’ (Calvo) 선물세트를 새롭게 선보이고, 스팸과 칼보 참치를 함께 구성한 복합세트도 마련했다.신선식품 선물세트 브랜드 ‘본담’도 정식 론칭한다. ‘좋은 것을 가려 담아, 선물의 본질을 전한다’는 의미를 담은 본담은 사과·배 등 과일 4종과 축산 4종을 중심으로 구성했다.젊은 소비자를 겨냥한 IP 협업도 강화한다. 카카오와 포켓몬 등 인기 캐릭터를 스팸 선물세트에 적용해 굿즈와 꾸미기 요소 등을 더했다. 올해 30주년을 맞은 포켓몬 협업 제품은 이마트와 CJ더마켓, 카카오 등 온오프라인 채널에서 판매된다.프리미엄 미식 선물 브랜드 ‘르구떼’의 제품 구성도 확대했다. 이와 함께 스팸, 런천미트, 요리유, 조미료 등을 조합한 복합세트를 재정비해 가격대와 취향에 따른 선택 폭을 넓혔다.CJ제일제당 관계자는 “소비자들의 명절 선물 취향이 다양해지는 만큼 올 추석에는 역대 가장 폭넓은 제품 라인업을 준비했다”고 말했다.하종훈 기자