아모레퍼시픽, 선명한 색채·크리스털 광택… 입술을 생기 있게

세줄 요약 헤라, 선명한 색채·광택 틴트 출시

24시간 지속 발색과 편안한 밀착감

총 8가지 색상, 데일리·포인트 활용

이미지 확대 선명한 색채와 투명한 광택을 구현한 ‘센슈얼 샤인 틴트’.

아모레퍼시픽 제공

2026-09-07 16면

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아모레퍼시픽의 컨템포러리 서울 뷰티 브랜드 헤라가 선명한 색채와 맑고 투명한 광택을 동시에 구현한 신제품 ‘센슈얼 샤인 틴트’를 출시한다.센슈얼 샤인 틴트는 한 번의 터치만으로도 입술에 색상이 균일하게 밀착되고, 선명한 발색을 오랜 시간 유지할 수 있도록 설계된 샤인 틴트다. 24시간 지속되는 컬러에 입술 결을 따라 투명하게 빛나는 ‘크리스털 광택’을 더해 생기 있고 세련된 립 메이크업을 연출할 수 있다.특히 커피나 음료를 마신 뒤에도 컬러가 쉽게 흐려지지 않아 일상생활에서도 립 메이크업을 오랫동안 유지할 수 있는 것이 특징이다. 부드럽게 밀착되는 질감은 입술에 편안하게 발리며, 맑고 투명한 광택이 입술 본연의 입체감을 살려준다.색상은 총 8가지가 있다. 맑고 생기 있는 빨간색 계열의 ‘루비’를 비롯해 은은하고 세련된 분위기를 연출하는 모브 누드 컬러 ‘베스티’ 등의 색상을 선보인다. 이를 통해 자연스러운 데일리 메이크업부터 포인트를 강조한 립 메이크업까지 다양한 분위기를 연출할 수 있도록 했다.헤라 ‘센슈얼 샤인 틴트’는 지난달 카카오톡 선물하기를 통해 선 론칭했으며, 아모레몰과 네이버 브랜드 스토어 등 주요 온라인 채널에서 살 수 있다. 전국 백화점에 있는 헤라 매장에서도 만나볼 수 있다.허백윤 기자