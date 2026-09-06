“‘팔아라’ 외쳤다간 밥줄 끊긴다”… 알고도 못 쓰는 매도 보고서 [목표주가가 이상해요]

(상) 주가를 뒤쫓는 전망



전현직 애널리스트들의 고백

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세줄 요약 매도 의견 기피, 기업 관계 악화 우려

리서치센터, 영업 지원 구조에 종속

목표주가와 실제 주가 괴리 확대

2026-09-07 5면

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“매도 의견은 사실상 그 기업하고 결별한다는 의미입니다. 잘못하면 먹고살 길이 막히는 거죠.”주가를 따라 중계하듯 목표가를 낮춘 애널리스트들은 정말 하락 위험을 몰랐던 걸까.서울신문이 6일 만난 전·현직 애널리스트들은 “혼자 먼저 목표가를 낮췄다가 틀리면 감수해야 할 위험은 큰 반면, 남들보다 먼저 위험을 경고해 맞혀도 돌아오는 보상은 없다”고 입을 모았다.가장 먼저 부딪히는 것은 분석 대상 기업과의 관계다. 한 전직 애널리스트는 기업 탐방 뒤 실적과 주가 전망을 낮춘 보고서를 냈다가 회사 측과 관계가 틀어졌다. 이후 기업설명(IR) 자료를 받거나 관계자를 만나기가 어려워졌다. 다음 보고서에 필요한 정보 통로가 좁아진 셈이다. 그는 “매도 의견은 사실상 그 기업을 더 이상 분석하지 않겠다는 각오까지 해야 낼 수 있다”고 말했다.특히 회사 안에서도 압박이 들어온다. 한 애널리스트는 담당 분야 업황을 부정적으로 전망했다가 투자자들의 거센 반발에 부딪혔다. 결국 개인 투자자의 항의 연락을 피하다가 회사에 경위를 설명하는 문서까지 제출했다.이런 압박의 밑바탕에는 증권사의 돈벌이 구조가 있다. 국내 증권사 보고서는 대부분 무료다. 리서치센터가 보고서를 팔아 직접 돈을 벌기보다 법인영업·기업금융(IB)·자산관리(WM) 등 다른 사업을 지원하는 역할을 한다. 애널리스트가 기관투자자에게 종목을 설명하거나 세미나를 열어 주식 거래를 끌어오는 실적도 평가에 영향을 미친다. 개인투자자도 보고서를 읽지만 애널리스트의 평가와 보상에는 기관의 영향력이 더 크다. 최영권 한국애널리스트회 회장은 “개인 거래량이 늘어 증권사 수수료 수입이 커져도 그 결실이 리서치 인력과 품질 향상으로 직접 연결되지는 않는다”고 말했다.분석 대상 기업 역시 증권사의 고객이다. 증권사는 채권 발행이나 인수·합병(M＆A) 자문 등을 맡아 수수료를 번다. 리서치센터가 부정적인 보고서를 내면 다른 부서의 영업 관계에 부담이 될 수 있다. 한 전직 애널리스트는 “기업을 상대로 하는 영업이 있다 보니 비판적인 내용이라면 차라리 쓰지 않는다”고 털어놨다.이런 구조 속에서 목표가와 실제 주가의 거리가 벌어진다. 에프앤가이드에 따르면 9월 3일 기준 증권사 평균 목표가는 실제 주가보다 삼성전자가 94.8%, SK하이닉스가 105.5% 높았다. 목표가가 실제 주가에 도달하는 비율도 과거보다 낮아졌다. 김준석 자본시장연구원 선임 연구위원이 2000~2024년 보고서 약 74만건을 분석한 결과, 보고서 발표 뒤 1년 이후 실제 주가가 목표가에 도달한 비율은 2000~2014년 30.5%에서 2015~2023년 18.5%로 떨어졌다.이준서 동국대 경영학과 교수는 “우리나라는 매도 의견을 잘 내지 않아 시장 참여자들이 중립 의견을 사실상 매도 신호로 받아들이는 경우가 많다”고 했다.박소연·서유미·이승연 기자