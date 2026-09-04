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BBQ, 추석 맞아 9월 한 달간 ‘릴레이 할인’

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김현이 기자
김현이 기자
수정 2026-09-04 17:05
입력 2026-09-04 17:05
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제너시스BBQ 제공
제너시스BBQ 제공


제너시스BBQ 그룹은 매주 금요일 진행하는 ‘블랙 프라이드 데이’와 이달 한 달간 이어지는 ‘픽업 올데이’ 프로모션을 통해 BBQ 앱 이용 고객에게 할인 혜택을 제공한다고 4일 밝혔다.

먼저 매주 금요일 진행되는 ‘블랙 프라이드 데이’를 통해 BBQ의 대표 메뉴인 ‘황금올리브치킨’과 ‘황금올리브 핫크리스피’를 4000원 할인 판매한다. BBQ 앱에서 해당 메뉴를 선택한 뒤 발급된 할인 쿠폰을 선택해 적용할 수 있으며, 쿠폰은 발급 당일에만 사용 가능하다.

아울러 ‘픽업 올데이’ 프로모션을 통해 BBQ 앱에서 포장 주문 시 5000원 할인 혜택을 제공한다.

BBQ 관계자는 “추석을 앞두고 고객들이 BBQ 치킨을 더 풍성하게 즐길 수 있도록 BBQ 앱 전용 혜택을 마련했다”며 “앞으로도 고객들의 이용 패턴에 맞춘 실질적인 혜택을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

김현이 기자
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