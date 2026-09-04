내셔널지오그래픽, 고윤정 모델 발탁…돌고래유괴단과 FW 캠페인

이미지 확대 내셔널지오그래픽 고윤정 FW 화보. 미스토홀딩스 제공

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더네이쳐홀딩스가 전개하는 내셔널지오그래픽 어패럴은 배우 고윤정을 모델로 발탁하고 돌고래유괴단이 함께한 새로운 콘셉트의 가을·겨울(FW) 캠페인을 선보인다고 4일 밝혔다.내셔널지오그래픽 어패럴은 2030세대 여성들 사이에서 주목받고 있는 고윤정을 앞세워 핵심 타깃층과 접점을 확대한다는 전략이다. 이번 캠페인은 돌고래유괴단과의 조합을 통해 일상을 새로운 시각으로 풀어내 26FW 시즌만의 분위기를 표현할 계획이다. 캠페인 콘텐츠는 이달 셋째 주 내셔널지오그래픽 어패럴 공식 홈페이지와 온라인몰, SNS 등을 통해 공개된다.이번 캠페인에서는 시그니처 제품인 ‘코스토니 플리스’를 비롯한 26FW 시즌 주요 라인업을 선보인다. 코스토니 플리스는 부드럽고 보온성이 뛰어난 하이로프트 플리스 소재와 등판 메시 안감을 적용해 보온성과 쾌적한 착용감을 높였다.내셔널지오그래픽 어패럴은 익숙한 것에 새로운 시각을 더하며 콘텐츠 차별화에 나서고 있다. 앞서 국가유산청과 함께 국가유산의 가치를 알리는 프로젝트를 선보인 데 이어 이번 26FW 시즌에는 인물과 크리에이티브의 조합으로 브랜드의 새로운 면모를 보여준다는 계획이다.김현이 기자