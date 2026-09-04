아워홈 뷔페 ‘테이크’, 11월 미아사거리 오픈 예정

아워홈은 뷔페 브랜드 ‘테이크(TAKE)’의 세 번째 매장(290석·302평 규모)을 서울 강북구 미아사거리와이스퀘어에 11월 열 예정이라고 4일 밝혔다.
미아사거리 일대는 강북구를 대표하는 상권 중 하나로 꼽힌다. 대단지 아파트가 밀집한 주거 중심 상권으로, 가족 단위 고객 비중이 높다. 3호점이 위치한 와이스퀘어는 지하철 4호선 미아사거리역과 직접 연결되는 복합상업시설로, 쇼핑 및 생활 편의 시설을 함께 갖춰 유동인구가 풍부하다.
아워홈은 올해 5월 종로구 종각역 인근에 테이크 1호점을 열었으며, 다음달 서울 송파구 잠실 롯데월드 어드벤처에 2호점 개점을 앞두고 있다. 1호점은 최근까지 꾸준한 방문객들의 발길이 이어지며 8월 말 기준 누적 방문객 9만명을 기록했다.
테이크는 가을을 맞아 9월부터 11월까지 약 3개월간 가을 제철 식재료를 활용한 세계 각 지역의 특색을 담은 신규 메뉴 약 25종을 운영한다. 주요 메뉴는 고구마와 피칸을 넣은 ‘하베스트 피칸 고구마 캐서롤’, 무화과가 들어간 ‘허니 무화과 고르곤졸라 피자’, 바삭한 페이스트리에 사과와 시나몬을 더한 ‘비엔나 애플 시나몬 패스츄리’, 곤드레나물밥과 육전 등 10여 가지 재료를 취향에 따라 조합해 다양한 스타일로 즐길 수 있는 ‘전통시장 DIY 비빔밥’ 등이다.
김현이 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
아워홈의 뷔페 브랜드 ‘테이크’ 3호점은 언제 개점 예정인가?