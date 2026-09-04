천호엔케어, 천호몰 ‘선물하기’ 이용 시 적립금 증정 이벤트 진행

세줄 요약 천호몰 선물하기 서비스 운영

이용 고객 대상 적립금 500원 증정

이름·연락처만으로 비대면 선물 가능

이미지 확대 [사진 = 천호엔케어 제공]

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천호엔케어가 공식 온라인몰 ‘천호몰’에서 선물을 간편하게 보낼 수 있는 ‘선물하기’ 서비스를 운영하며, 서비스 이용 고객을 대상으로 추가 적립금을 제공하는 이벤트를 진행한다고 밝혔다.천호몰 선물하기 기능은 배송지 주소를 사전에 파악하지 못해도 수령인의 이름과 휴대전화 번호만 있으면 간편하게 선물을 보낼 수 있는 것이 특징이다. 시공간의 제약으로 직접 만나 선물을 건네기 어려운 환경에서도 온라인 플랫폼을 통해 손쉽게 제품을 전달할 수 있도록 기획됐다.이용 방법은 천호몰에서 선물할 제품을 선택한 뒤 해당 제품 페이지에서 ‘선물’ 버튼을 클릭하고, 받는 사람의 이름과 연락처 및 선물 메시지를 입력하면 된다. 배송지는 선물을 받는 사람이 직접 입력하는 방식으로 진행된다.현재 천호몰은 선물하기 서비스를 통해 제품을 선물하는 고객에게 추가 적립금 500원을 증정하는 이벤트를 진행하고 있다. 기존 적립 혜택과 별도로 선물하기 서비스 이용에 따른 추가 적립금을 받을 수 있도록 구성했다.천호엔케어는 1984년 설립된 건강식품 기업으로 자사 공장을 보유하고 건강즙과 건강스틱을 비롯해 건강식품 및 건강기능식품 등을 제조·생산·유통하고 있다.회사 관계자는 “직접 만나지는 못하지만 소중한 분들에게 선물을 전하고 싶은 경우 활용할 수 있는 기능”이라며 “상대방의 연락처만 알고 있으면 다양한 제품을 간편하게 선물할 수 있어 이용 편의성을 높였다”고 말했다.양승현 리포터