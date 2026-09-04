골프투어 전문 앱 ‘골투’, 단체 및 비즈니스 접대 전용 맞춤형 견적 서비스 전격 출시

세줄 요약 단체 골프투어·비즈니스 접대용 견적 서비스 출시

해외 행사 기획부터 현지 운영까지 일괄 지원

안성희 대표 경험·글로벌 네트워크 기반 설계

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골프투어 전문 플랫폼 ‘골투’가 단체 골프 투어 및 비즈니스 접대 골프 고객을 위한 맞춤형 견적 서비스를 새롭게 선보인다. 이번 서비스는 해외 골프 행사 기획 단계부터 현지 운영까지 일괄 지원해 기업과 동호회, 사업자 고객의 편의성을 높인 것이 특징이다.골투의 이번 신규 서비스는 국내 1세대 골프투어 전문가인 안성희 대표의 현장 경험을 바탕으로 기획됐다. 국내 최초 LPGA CJ 나인브릿지 클래식 대회를 총괄 운영하고 글로벌 35개국 400여 곳의 골프장을 답사한 안 대표와 전문 컨설팅 인력이 고객 목적에 맞춘 일정을 설계한다.서비스는 크게 단체 투어와 비즈니스 접대 부문으로 나뉜다.단체 골프 투어 견적 서비스는 기업 및 금융사 연수, 협회·조합, 의료·교육기관, 골프 동호회 등 대규모 인원이 이동하는 해외 행사에 초점을 맞췄다. 전담 컨설턴트가 배치돼 기본 일정 구성과 골프장 예약은 물론 현지 섭외와 부대 행사 운영까지 전 과정을 지원한다.비즈니스·접대 골프 견적 서비스는 일반 기업체를 비롯해 개인 사업자, 자동차·보험·회원권 등 전문 영업직 종사자 및 프랜차이즈 관리자를 대상으로 구성됐다. 비즈니스 파트너의 선호도와 요구 조건을 분석해 최적화된 골프 코스와 동선을 제안함으로써 원활한 네트워킹을 돕는다.안성희 대표는 “25년 이상 쌓아온 글로벌 네트워크와 골프 마케팅 전문성을 바탕으로, 단순한 여행 예약을 넘어 고객의 목적에 딱 맞는 완성도 높은 골프 행사를 선보이겠다”고 밝혔다.해당 견적 서비스는 골투 공식 웹사이트와 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어에서 내려받은 골투 애플리케이션을 통해 신청할 수 있다.양승현 리포터