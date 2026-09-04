투에버 ‘에이젠드’, 서포트 카데고리 신제품 2종 출시… 제품 포트폴리오 완성

세줄 요약 에이젠드 서포트 신제품 2종 9월 9일 출시

더블랙·데일리·서포트로 관리 체계 완성

흰전나무추출분말로 브랜드 정체성 강화

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㈜투에버의 최종당화산물(AGEs) 전문 건강관리 브랜드 ‘에이젠드(AGEND)’가 브랜드 라인업을 본격적으로 확장한다. 이에 오는 9월 9일 서포트 카테고리의 첫 제품인 ‘항산화핏 활력핏 DUO SET’와 ‘뉴트리핏’을 출시하고, 에이젠드의 제품 포트폴리오를 완성할 방침이다.체내에서 당분이 단백질과 결합해 생성되는 최종당화산물(AGEs)은 이른바 ‘당독소’로 불리며, 현대인의 식생활 속에서 신체 노화와 건강 균형을 무너뜨리는 주원인으로 지목받고 있다. 에이젠드는 이러한 당독소의 생성과 축적을 체계적으로 케어하기 위해 탄생했다.에이젠드는 이번 카테고리 확장을 통해 더블랙, 데일리, 항산화핏 활력핏 DUO SET, 뉴트리핏으로 이어지는 유기적인 관리 구조를 확립한다. ▲더블랙은 AGEs 집중 관리 ▲데일리는 매일의 체내 환경 관리 습관 담당 ▲항산화핏 활력핏 DUO SET는 항산화·활력 영양을 통한 기초 건강 루틴 보완 ▲뉴트리핏은 식품 유래 AGEs 유입과 당화 부담을 줄이는 식단 관리 영역을 맡는다. 이를 통해 AGEs 중심의 토탈 건강 관리 라이프스타일이라는 명확한 브랜드 비전을 제시한다.특히 브랜드 철학을 하나의 관리 체계로 구체화하는 데 흰전나무추출분말을 공통 원료로 선정했다. AGEs와 당독소의 문제를 단발성이 아닌 시간과 생활 습관이 축적되며 형성되는 건강 환경의 관점으로 바라보고, 집중 관리부터 일상 관리, 기초 및 식사 영양까지 이어지는 체계를 하나의 원료 축으로 보여주기 위해서다. 앞으로 선보일 에이젠드 제품군도 흰전나무추출분말을 중심으로 설계해 브랜드 고유의 정체성과 연결성을 확고히 할 계획이다.또한 더블랙의 집중 관리에서 시작된 방향성을 데일리의 생활 습관, 서포트 카테고리의 기초·식사 영양으로 매끄럽게 연결해 브랜드의 고객 접점을 넓힌다는 전략이다.서포트 카테고리가 불규칙한 식사와 부족하기 쉬운 영양, 활동량 등 현대인의 생활 조건을 면밀히 고려한 만큼 집중적인 관리보다는 부담이 적은 접근과 일상적인 관리에 목적을 두며, 신제품 출시와 함께 균형 있는 식사 선택과 영양 섭취를 돕는 메시지도 지속적으로 확대할 예정이다.투에버 관계자는 “에이젠드 서포트는 에이젠드의 관리 체계 안에서 가볍게 접근할 수 있도록 마련한 핵심 카테고리”라며, “흰전나무추출분말을 공통 원료로 제품군을 유기적으로 연결하고, 집중 관리부터 식사·영양 관리까지 소비자 삶에 스며드는 토탈 건강 루틴을 제안하겠다”고 밝혔다.신제품 ‘항산화핏 활력핏 DUO SET’과 ‘뉴트리핏’은 오는 9월 9일 공식 출시되며, 투에버의 라이브 방송 플랫폼인 ‘T-Live’에서 첫선을 보일 예정이다. 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.양승현 리포터