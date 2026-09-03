‘티빙’ 개인정보 3954만건 유출…암호화 키도 뚫렸다

휴대전화·이메일 암호화키도 유출

소스코드 361건·30.35GB 유출

늑장 신고로 최대 3000만원 과태료

이미지 확대 임정규 과학기술정보통신부 정보보호네트워크정책관이 3일 정부서울청사에서 티빙(TVING) 민관합동조사단 조사 결과 주요내용을 발표하고 있다. 뉴시스

세줄 요약 이용자 계정 3954만건·개발 프로젝트 361건 유출

내부 시스템 접속키 탈취로 침입, 암호화키도 유출

키 관리·모니터링 미흡, 지연 신고까지 확인

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온라인동영상서비스(OTT) 티빙에서 이용자 계정 약 3954만개와 소스코드가 포함된 개발 프로젝트 361건이 유출된 것으로 조사됐다.과학기술정보통신부는 3일 정부서울청사에서 민관합동조사단의 티빙 침해사고 조사 결과를 이같이 발표했다.정부는 공격자가 개발자의 내부 시스템 접속키를 탈취해 티빙 시스템에 침입한 것으로 파악했다.유출 정보에는 성명과 생년월일·휴대전화번호·이메일·연계정보(CI) 등 20개 항목(70종)이 포함됐다. 비밀번호는 일방향 암호화됐지만 휴대전화번호와 이메일은 암호화키까지 함께 빠져나가 사실상 평문 유출과 같은 수준으로 평가됐다.소스코드가 포함된 개발 프로젝트는 361건, 총 30.35GB 규모로 확인됐다. 조사단은 키 관리와 침해사고 모니터링 체계가 미흡했고 정보보호 전담 인력도 부족했다고 지적했다. 2024년 모의해킹에서 확인된 취약점이 조치되지 않은 점도 문제로 꼽혔다.티빙은 사고를 인지한 뒤 24시간이 지나 한국인터넷진흥원(KISA)에 신고해 정보통신망법상 신고 의무도 지키지 않은 것으로 확인됐다.과기정통부는 최대 3000만원의 과태료를 부과할 예정이며 이달까지 재발 방지 이행계획을 제출받아 내년 1월부터 이행 여부를 점검할 계획이다.세종 이준호 기자