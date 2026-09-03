경제 [속보] 정부 “발전5사 통합…지역별 4개 항만공사 하나로” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/09/03/20260903500095 URL 복사 댓글 0 조중헌 기자 수정 2026-09-03 11:14 입력 2026-09-03 11:14 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 한성숙 국무총리가 3일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능 개혁 관련 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스 .조중헌 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 공급업체가 물량 계획을 올리는 이유는? 수요 증가 정부 정책