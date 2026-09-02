SKT 요금 감면 기저효과에 물가 3%대 복귀

휴대전화료 물가 0.58%P 끌어올려

근원물가 39개월 만에 상승폭 최대

이미지 확대 서울시내 SK텔레콤 매장 앞을 시민들이 지나고 있다. 2025.12.21. 뉴시스

세줄 요약 8월 소비자물가 3.1% 상승, 3%대 복귀

SKT 요금 감면 기저효과가 상승률 끌어올림

근원물가 3.4% 상승, 물가 압력 지속

2026-09-03 B4면

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2%대로 내렸던 물가 상승률이 지난달 다시 3%대로 올라섰다. 다만 지난해 8월 SK텔레콤 해킹 사건에 따른 대규모 요금 감면이 있었던 터라 기저효과를 제외하면 2%대 상승률 수준이 유지된 것으로 나타났다.국가데이터처가 2일 발표한 ‘8월 소비자물가 동향’에 따르면 지난달 소비자물가지수는 지난해 같은 달보다 3.1% 올랐다. 물가 상승률은 중동전쟁 여파로 6월 3.2%까지 오른 뒤 7월 2.8%로 둔화했다가 지난달 다시 3%대로 올랐다.소비자물가 상승률이 반등한 데는 휴대전화료가 26.7% 급등한 영향이 컸다. 지난해 8월 SKT는 해킹 사태 보상으로 2000만명이 넘는 전체 가입자의 통신 요금을 한 달간 50% 감면했다. 이에 따른 기저효과가 전체 물가 상승률을 0.58% 포인트 끌어올렸다. 이를 제외한 물가 상승률은 2.5%로 집계됐다.석유류 가격은 14.2% 올라 7월 15.5%보다 오름폭이 줄었다. 석유 최고가격제가 없었다면 물가 상승률은 3.6%에 달했을 것으로 재정경제부는 분석했다. 농축수산물 가격은 출하량 증가와 정부 할인 행사 등 영향으로 2.6% 하락했다.다만 물가의 기조적 흐름을 보여주는 근원물가(식료품·에너지 제외 지수)는 3.4% 올랐다. 2023년 5월 3.8% 이후 3년 3개월 만의 최대 상승 폭이다. 시장 전반에 물가 상승 압력이 여전하다는 뜻이다. 데이터처 관계자는 “내구재와 외식 제외 개인 서비스 가격이 오르면서 근원물가가 연초보다 높아진 것으로 보인다”고 설명했다.통신 요금 기저효과가 사라지는 9월에는 물가 상승률이 다시 2%대로 내려갈 것으로 예상된다. 하지만 추석 성수품 수요와 기상 여건에 따라 농축수산물 가격이 오를 수 있어 2.5%를 밑돌지는 미지수다.세종 김신우 기자