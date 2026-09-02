‘SKT 요금 감면’ 기저효과에… 소비자물가 3%대로 반등

휴대전화료 물가 0.58%P 끌어올려

근원물가 39개월 만에 상승폭 최대

내구재 가격 연초 1%대서 4.1%로

석유 최고 가격제는 상승률 억눌러

세줄 요약 SKT 요금 감면 기저효과로 물가 3.1% 반등

통신료 급등이 전체 물가 상승을 주도

근원물가 3.4% 상승, 압력 지속

2026-09-03 B4면

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지난해 SK텔레콤이 휴대전화 요금을 50% 감면한 기저효과로 지난달 물가 상승률이 다시 3%대로 올라섰다. 기저효과를 제외한 물가 상승률은 2.5%로 전월보다 낮았지만, 근원물가는 3년 만에 가장 큰 폭으로 올라 물가 상승 압력은 여전히 이어지고 있다.국가데이터처가 2일 발표한 ‘8월 소비자물가 동향’에 따르면 지난달 소비자물가지수는 120.05(2020년=100)로 지난해 같은 달보다 3.1% 올랐다. 물가 상승률은 중동전쟁 여파로 6월 3.2%까지 오른 뒤 7월 2.8%로 둔화했지만 지난달 다시 3%대로 올랐다.소비자물가 상승률이 3%대로 올라선 데는 휴대 전화료가 26.7% 급등한 영향이 컸다. 지난해 8월 SK텔레콤은 해킹 사태에 따른 보상 차원에서 2000만 명이 넘는 전체 가입자의 통신 요금을 한 달간 50% 감면했다. 데이터처는 “휴대전화 요금 감면 기저효과로 전체 물가 상승률이 0.58%포인트 올랐다”고 설명했다.통신 요금 기저효과를 제외한 전체 물가 상승률은 2.5%로 전월보다 둔화했다. 석유류 가격은 14.2% 올라 7월 15.5%보다 오름폭이 줄었다. 석유 최고가격제가 없었다면 물가 상승률은 0.5%포인트 더 올라 3.6%에 달했을 것으로 재정경제부는 분석했다. 농축수산물 가격은 지난해보다 2.6% 하락해 7월 0.9% 상승에서 내림세로 돌아섰다. 출하량이 늘고 정부 할인 행사가 확대된 영향이다.하지만 구조적인 물가 상승 압력을 보여주는 ‘근원물가’(변동 폭이 큰 식료품·에너지 제외 지수)는 3.4% 상승했다. 2023년 5월 3.8% 이후 3년 3개월 만에 가장 큰 폭이다. 통신 요금 기저효과를 제외한 지난달 상승률은 2.6%로, 2023년 12월(2.8%) 이후 가장 높은 수준이다.근원물가가 높은 수준을 유지한 데는 내구재 가격 상승이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 연초 1%대였던 내구재 가격 상승률은 지난 2월 1.5%에서 꾸준히 높아져 지난달에는 4.1%를 기록했다. 이두원 데이터처 경제동향통계심의관은 “내구재와 외식 제외 개인 서비스 가격이 오르면서 근원물가가 연초보다 높아진 것으로 보인다”고 설명했다. 통신 요금 기저효과가 사라지는 9월에는 물가 상승률이 다시 낮아질 전망이다. 다만 추석 수요와 기상 여건에 따라 농축수산물 가격이 오를 수 있어 2.5%를 밑돌지는 미지수다.정부는 석유 최고가격제를 이어가는 한편 추석을 앞두고 농축수산물 할인 지원과 성수품 공급 확대에 나선다. 다만 내구재 등의 물가 상승 압력이 커지는 만큼 일시적 조치에 기대 물가를 안정시키는 데는 한계가 있다는 지적이 나온다.세종 김신우 기자