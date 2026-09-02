집값·대출 부담에 노후 준비까지…정경아카데미 “자산관리 전략 달라져야”

세줄 요약 주택가격 상승·대출 규제로 내 집 마련 부담 확대

노후자금과 주택자금이 같은 현금 흐름에서 경쟁

단기·장기 자금 분리 운용과 구조 재설계 제안

이미지 확대 사진 : 정경아카데미 제공

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주택가격 상승과 대출 규제, 금리 부담이 이어지면서 직장인들의 내 집 마련과 노후 준비가 동시에 어려워지고 있다. 주택 구입에 필요한 자기자본은 커지는 반면 노후자금을 준비할 여력은 줄어들면서 자산관리 전략도 달라져야 한다는 목소리가 나온다.정경아카데미는 최근 자산관리의 주요 쟁점으로 주택 구입 자금과 노후 대비 자금이 하나의 현금 흐름 안에서 서로 경쟁하는 구조를 지목했다. 주택 마련에 들어가는 자기자본 비중이 커지면서 노후 자산을 준비할 여력이 줄어들고 있다는 것이다.주택 구입을 목표로 현금성 자산과 예·적금 비중을 단기간에 크게 늘리면 장기 자산 형성이 늦어질 수 있다. 반대로 연금 등 장기 상품에 자금이 몰리면 정작 주택을 구입하는 시점에 필요한 유동성을 확보하기 어려울 수 있다는 설명이다.이에 정경아카데미는 생활비와 비상자금, 주택 매입 등 중·단기 목적 자금, 은퇴 이후를 위한 장기 자금을 분리해 운용하는 방식을 제안했다. 대출 한도와 금리 변동에 따른 이자 부담을 미리 가늠하기 어려운 환경인 만큼, 자금을 한 방향으로 집중하기보다 실제 지출 시점에 맞춰 단기와 장기로 나눠 설계할 필요가 있다는 취지다.이창훈·유상문 정경아카데미 공동대표는 “과거에는 얼마를 저축할 것인가가 자산관리의 출발점이었다면, 지금은 언제 사용할 자금인지까지 함께 고려해야 하는 환경”이라며 “내 집 마련과 노후 준비를 별개로 보기보다 단기와 장기 목표를 함께 가져갈 수 있는 자산 구조를 만드는 것이 중요하다”고 말했다.이어 “수익률만을 기준으로 자산을 운용하기보다 현금 흐름과 자금 사용 시점을 먼저 점검하고 그에 맞는 방식을 선택할 필요가 있다”고 덧붙였다.정경아카데미는 금융 시장 상황과 개인별 자금 용도를 반영해 단기와 장기 자금을 구분해 설계할 수 있도록 자산관리 정보 제공과 상담 과정을 보완해 나갈 계획이다.양승현 리포터