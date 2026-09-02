타임교육, 차세대 대표 강사 공채 ‘The Next T Vol.2’ 개최

세줄 요약 미래탐구·학림학원 차세대 강사 공채 실시

중·고등부 국어·수학·영어·과학 모집

9월 1~30일 홈페이지 통해 온라인 접수

이미지 확대 ㈜타임교육 강사 공개 모집 The Next T (사진제공=타임교육)

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종합교육기업 타임교육이 자사 대표 교육 브랜드인 ‘미래탐구’와 ‘학림학원’에서 활동할 차세대 대표 강사 선발을 위한 대규모 공개 채용 프로그램 ‘The Next T Vol.2’를 실시한다고 밝혔다.이번 공개 채용은 중등부와 고등부 전 과목(국어·수학·영어·과학)을 대상으로 진행된다. 최종 선발된 강사진은 서울 대치, 목동, 중계, 성북, 마포, 동작을 비롯해 경기 분당, 의정부 등 타임교육 미래탐구 및 학림학원의 핵심 직영 거점 학원에 배치돼 강의를 맡게 된다.타임교육은 이번 공채 합격자들을 대상으로 경쟁력 있는 처우와 체계적인 역량 강화 특전을 제공한다는 방침이다. 최종 계약을 체결한 모든 강사에게는 외부 전문 컨설턴트와 연계한 ‘퍼스널 브랜딩’ 컨설팅과 전문 스튜디오를 통한 ‘강사 프로필 사진 촬영’, 자체 운영하는 ‘강사 성장 프로그램’ 무료 수강 기회 등 공통 혜택을 지원한다.아울러 안정적인 정착과 지속적인 성장을 뒷받침하기 위해 직급 및 부문별 맞춤 보상 체계를 적용한다. 중등부 계약 강사에게는 계약 체결 시 축하금 100만 원을 지급하고, 3년 차 재계약 시 200만 원을 추가 지급하는 등의 보상 제도를 운영한다. 고등부 강사의 경우 역량이 검증된 우수 인력에 한해 전속 계약 체결 및 전속 계약금을 별도로 제공할 계획이다.지원서 접수는 9월 1일부터 9월 30일까지 타임교육 공식 홈페이지를 통해 온라인으로 진행된다. 채용 전형은 ▲온라인 지원 접수(~9월 30일) ▲서류 심사 ▲시범 강의 및 심층 면접(10월 12일~14일) ▲최종 합격자 발표(10월 20일) 순서로 진행되며, 세부 면접 일정은 서류 전형 합격자에 한해 개별 안내된다.타임교육 관계자는 “이번 ‘The Next T Vol.2’는 우수한 역량을 갖춘 강사들이 최적화된 교육 인프라 안에서 잠재력을 발휘하고, 전문성과 영향력을 갖춘 스타 강사로 자리매김할 수 있도록 전폭적으로 지원하는 채용 프로젝트”라며 “미래 교육을 이끌어갈 역량 있는 강사들의 많은 관심과 도전을 바란다”고 말했다.양승현 리포터