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‘블루하우스 서울’, 2026 KCIA 한국소비자산업평가 ‘뷰티’ 서울 지역 반영구 화장 부문 우수 업체 선정

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수정 2026-09-02 09:41
입력 2026-09-02 09:41
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사진-블루하우스 서울 셀린 대표원장
사진-블루하우스 서울 셀린 대표원장


대한소비자협의회가 주최하고 한국소비자평가가 주관하는 ‘2026 KCIA 한국소비자산업평가 뷰티’ 서울 지역 평가 결과가 발표된 가운데, 송파구 잠실에서 반영구 화장 전문 서비스를 제공하는 ‘블루하우스 서울’이 반영구 화장 부문 우수 업체로 선정됐다.

이번 평가는 소비자기본법에 근거해 소비자의 알 권리와 선택권을 보장하는 한편, 국내 뷰티 산업의 질적 향상을 도모하고자 매년 정기적으로 진행되는 심사 프로그램이다. 한국소비자평가 측은 지난 6~7월 포털사이트의 리뷰 수 등을 기준으로 전체 대상 가운데 상위 33.17%의 후보군을 1차로 선별했으며, 이후 엄격한 검증 절차를 거쳐 최종 상위 약 0.33%에 해당하는 우수 업체를 엄선했다.

한국소비자평가는 실제 업체를 이용한 소비자들의 경험을 토대로 ▲서비스 품질 만족도 ▲직원 친절도 ▲시설 만족도 ▲가격의 적절성 ▲접근성 ▲전반적 평가 등 총 6개 항목을 종합적으로 심사했다. 송파구 잠실 일대에서 지속적인 고객 신뢰를 확보해 온 블루하우스 서울은 6개 전 부문에서 고른 평가를 받아 최종 우수 업체로 선정됐다.
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한국소비자평가 관계자는 “최근 소비자들은 시술 결과뿐만 아니라 위생 관리, 담당자의 전문성, 1:1 맞춤 상담 등 서비스 전반을 세심하게 평가한다”며 “실제 고객 경험을 기반으로 한 이번 평가 결과가 잠실반영구 서비스를 찾는 소비자들에게 신뢰할 수 있는 선택 기준이 되길 바란다”고 전했다.

양승현 리포터
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