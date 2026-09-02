라카, 배우 겸 가수 나나 신규 모델 발탁…‘매직 립 픽서’ 캠페인 전개

세줄 요약 라카, 배우 겸 가수 나나 새 뮤즈 발탁

신제품 ‘매직 립 픽서’ 캠페인 본격 전개

공식몰 사전 체험단 이벤트 9월 2일 시작

이미지 확대 (사진=라카 제공)

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뷰티 브랜드 라카(Laka)가 배우 겸 가수 나나를 새로운 브랜드 뮤즈로 선정하고, 신제품 ‘매직 립 픽서’ 출시에 맞춘 대대적인 캠페인을 본격화한다.라카는 ‘한계 없는 아름다움’을 지향하는 브랜드 철학과 다채로운 활동을 통해 독보적인 분위기와 개성을 구축해 온 나나의 이미지가 부합한다고 판단해 모델 발탁을 결정했다. 배우와 가수를 넘나들며 세련된 분위기와 뚜렷한 존재감을 각인시켜 온 나나는 향후 라카를 대표하는 얼굴로서 브랜드 메시지를 전달할 계획이다.나나와 라카의 첫 캠페인은 오는 9월 10일 출시 예정인 신제품 ‘매직 립 픽서’로 시작된다. 매직 립 픽서는 다양한 립 제품과 함께 사용할 수 있는 글로스 타입의 립 전용 픽서로, 립 컬러의 지속력을 높이고 묻어남을 줄이는 데 도움을 주는 제품이다. 선명한 컬러가 오래 유지되도록 돕는 점도 특징이다.정식 출시에 앞서 소비자 대상 프로모션도 마련했다. 라카는 9월 2일부터 6일까지 공식 온라인몰을 통해 ‘매직 립 픽서 사전 체험단 이벤트’를 열고 정식 출시에 앞서 소비자들이 신제품을 미리 경험할 수 있도록 지원한다.라카 관계자는 “자신만의 색깔과 분위기를 뚜렷하게 보여주는 나나는 라카가 지향하는 한계 없는 아름다움을 가장 감각적으로 표현할 수 있는 인물이라고 판단했다”며 “매직 립 픽서를 시작으로 나나와 함께 선보일 다양한 캠페인을 통해 라카만의 브랜드 무드를 보다 선명하게 전달할 예정”이라고 말했다.한편 모델로 발탁된 나나는 오는 9월 공개를 앞둔 넷플릭스 오리지널 시리즈 <스캔들>에 출연해 새로운 연기 변신을 펼칠 예정이다.양승현 리포터