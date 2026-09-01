민심 폭발에… 비거주 1주택 종부세 ‘유턴’

정부, 세제개편안 29일 만에 수정

이미지 확대 대출 규제에 수급도 불안… 서울 전월세 실종 대출 규제와 주택 수급 불균형으로 전세 매물 부족 현상이 심화하는 가운데 1일 서울의 한 부동산 시세판에 전월세 매물을 찾는다는 안내문이 붙어 있다.

도준석 전문기자

세줄 요약 비거주 1주택 종부세 강화안 철회

실거주 1주택 공제 14억원 상향

ISA 만기·이월 제한도 전면 수정

2026-09-02 1면

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정부가 여론의 반발을 고려해 ‘비거주 1주택자’의 종합부동산세 기본공제액 ‘공시가격 12억원’을 현행 유지하기로 했다. 당초 세제개편안을 통해 9억원으로 낮추려던 계획이 ‘없던 일’이 된 것이다. 전년도에 낸 보유세 대비 세 부담 상한선을 150%에서 200%로 높이려던 것도 결국 유턴했다. 청년층을 중심으로 반발이 제기된 개인종합자산관리계좌(ISA)도 기존 혜택이 유지된다.재정경제부는 1일 국무회의에서 이런 내용의 종부세법·소득세법 등 11개 세법 개정안을 최종 확정하고 국회에 제출한다고 밝혔다.정부는 “입법예고와 부처 협의 과정에서 제기된 사항을 반영해 종부세에 대해 실거주 1주택자의 기본공제액은 14억원으로 우대하되, 비거주 1주택자의 기본공제액은 12억원으로 현행 유지한다”고 밝혔다.비거주 부부 공동명의 1주택자에 대한 공제액은 기존 각 4억원에서 6억원으로 상향 수정됐다. 부부 2명을 합치면 12억원 수준이다. 실거주 1주택자에는 개편안이 적용된다. 기본공제가 12억원에서 14억원으로 높아진다. 실거주 부부 공동명의 공제액은 각 9억원이 유지된다. 합산하면 18억원까지다. 정부는 “종부세 부담 상한도 150%로 현행 유지하도록 한다”고 밝혔다.당초 정부는 세제개편안에 실거주자에 대한 기본공제는 높이고, 비거주자에 대한 기본공제는 축소하는 내용을 담았다. 하지만 개편안 발표 이후 비거주자에 대한 세 부담이 가혹하다는 지적이 쇄도했다.학계에서는 “이사가 잦고 전세가 보편화한 한국의 주거 현실을 전혀 고려하지 않은 세제개편안”이라는 비판이 나왔다. 김민석 더불어민주당 대표 당선 이후 여당에서도 거주자와 비거주자를 구분하지 말아야 한다는 목소리가 제기됐다.시행령 개정 사안인 비거주 1주택자의 거주 기간 인정 범위도 확대될 것으로 보인다. 당초 정부는 취학·직장 변경 및 전근·질병·전학·해외 체류·부모 봉양 등 부득이한 사유로 다른 지역에 거주할 때 해당 기간을 거주 기간으로 인정하기로 했다. 그러자 다양한 원인의 ‘비거주’ 사례가 속출했고, 정부는 손주 돌봄을 비롯한 여러 합리적인 비거주 사유를 추가할 방침이다.정부는 또 “ISA에 대해서는 계약기간 및 납입 한도를 현행 유지하고, 청년형 생산적금융 ISA와 청년미래적금의 중복 가입이 가능하도록 수정했다”고 밝혔다. ISA 관련 규정도 개편이 무산된 것이다. 당초 정부는 현재 무제한인 ISA 만기를 5년으로 제한하고, 적립식 투자를 유도한다는 명목으로 연간 납입 한도(2000만원)를 채우지 못했을 때 남은 금액을 이월하지 못하게 했다. 하지만 다수 청년과 투자자들이 혜택이 축소됐다며 비판을 제기했고, 이재명 대통령도 전면 재검토를 지시했다.이에 따라 앞으로도 3년의 의무 가입기간을 채우면 만기를 무제한 연장할 수 있고, 연 납입 한도 미사용분은 다음 해로 이월할 수 있다. 생산적 금융 ISA도 일반 ISA와 마찬가지로 계약 기간 제한을 없애고 미사용분 이월도 가능하도록 했다. 청년형 ISA와 청년미래적금의 중복 가입도 가능하도록 바꿨다.상장주식 평가 방법을 손질하는 이른바 ‘주가 누르기’ 방지 방안은 이번 정부안에 확정적으로 담기지 않았다. 재경부는 “당정 간 논의 등 충분한 의견 수렴 등을 거쳐 정기 국회 심사과정에서 합리적 개선 방안을 마련할 예정”이라고 설명했다.정부는 지방 이전 특구 입주 세제 지원 환류 기간을 확대하고, 인적용역 사업소득 원천징수 세율 유지 대상 범위도 소폭 조정했다. 도시철도 건설용역 부가가치세 영세율은 재정지원으로 전환됨에 따라 기존에 추진 중인 사업 대상을 세제개편 원안보다 약간 넓혀서 부가세 영세율을 적용할 수 있도록 했다.정부는 부처협의(8월 4~14일) 및 입법예고(8월 4~20일), 8월 27일 차관회의를 거쳐 이날 국무회의에서 이런 내용으로 정부안을 확정했다.청와대는 “거주 중심 주택시장, 그리고 과세 형평 제고를 위해서 이번 부동산 세제개편안을 마련했다”며 “부동산 정상화, 가격 정상화라는 정부의 정책 기조는 흔들리지 않을 것”이라고 말했다.세종 조중헌·김신우 기자