카브루, 스페셜티 원두 직접 침출한 ‘콜드브루 커피비어’ 출시

세줄 요약 카브루, 콜드브루 커피비어 공식 출시

스페셜티 원두 직접 침출한 커피 포터

편의점 판매, 4캔 1만3000원

이미지 확대 카브루(KABREW)의 ‘콜드브루 커피비어’ (이미지 출처: 카브루)

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1세대 수제맥주 기업 카브루(KABREW, 대표 박정진)가 스페셜티 원두를 직접 침출해 커피와 맥주의 조화를 살린 신제품 ‘콜드브루 커피비어’를 공식 출시한다.이번 신제품은 일상에서 친숙한 두 음료인 커피와 맥주를 결합해 색다른 음용 경험을 전달하고자 기획됐다. 카브루는 커피와 맥주 고유의 풍미를 조화롭게 살리면서도 대중이 부담 없이 즐길 수 있는 제품 완성도에 주력했다.‘콜드브루 커피비어’는 커피와 맥주를 조합한 커피 포터(Porter) 스타일의 맥주다. 스타우트에 비해 가볍게 마실 수 있는 음용감을 갖췄으며, 블랙 몰트의 깊고 고소한 맛과 스페셜티 원두 특유의 로스팅 아로마를 함께 구현했다. 다크 초콜릿, 다크 카라멜, 견과류를 연상시키는 풍미에 과일의 은은한 산뜻함이 더해져 진하면서도 깔끔한 뒷맛을 낸다.제조 방식에서도 차별화를 뒀다. 커피 향료나 농축 원액을 주입하는 기존 방식과 달리, 코스타리카·과테말라·브라질·콜롬비아 등 4개국 블렌딩 스페셜티 원두를 맥주에 직접 침출하는 드라이비닝(Dry-beaning) 공법을 도입했다. 원두 본연의 향과 풍미를 자연스럽게 담아내기 위해 원두 선정부터 공정 전반에 전문 기술을 적용했다.카브루 관계자는 “오랜만에 선보이는 맥주 신제품인 만큼, 카브루가 가진 수제맥주 노하우를 바탕으로 커피와 맥주의 새로운 조합을 구현하는 데 집중했다”며 “가볍게 즐길 수 있는 음용감과 함께 커피와 맥주 각각의 깊은 풍미를 느낄 수 있는 제품”이라고 설명했다.카브루 ‘콜드브루 커피비어’는 오는 9월 2일부터 GS25, 세븐일레븐, 이마트24 등 주요 편의점에서 판매되며, 가격은 4캔 1만 3000원이다.양승현 리포터