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[속보] 박홍근 “내년 예산안 총지출 820.9조 역대 최대…미래기금 162.3조원 규모 신설”

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조중헌 기자
조중헌 기자
수정 2026-09-01 10:54
입력 2026-09-01 10:54
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박홍근 기획예산처 장관이 지난달 25일 국회 의원회관에서 열린 2027년 예산안 당정 협의에서 발언하고 있다. 뉴스1
박홍근 기획예산처 장관이 지난달 25일 국회 의원회관에서 열린 2027년 예산안 당정 협의에서 발언하고 있다. 뉴스1


세종 조중헌 기자
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