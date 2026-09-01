경제 [속보] 박홍근 “내년 예산안 총지출 820.9조 역대 최대…미래기금 162.3조원 규모 신설” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/09/01/20260901500085 URL 복사 댓글 0 조중헌 기자 수정 2026-09-01 10:54 입력 2026-09-01 10:54 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 박홍근 기획예산처 장관이 지난달 25일 국회 의원회관에서 열린 2027년 예산안 당정 협의에서 발언하고 있다. 뉴스1 세종 조중헌 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사가 제공되지 않았습니다. O X