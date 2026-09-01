[속보] 반도체 8월 수출 466.5억 달러…월 역대 최대

무역수지 347.5억 달러 흑자… 3개월 연속 300억 달러 넘어
지난달 반도체 수출이 465억 5000만 달러를 기록하며 월 역대 최대를 기록했다.
산업통상부는 1일 ‘8월 수출입 동향’에서 지난달 수출이 전년 동월 대비 68.7% 증가한 982억 5000만 달러, 수입은 22.5% 증가한 635억 1000만 달러를 기록해 347억 5000만 달러의 흑자를 기록했다고 밝혔다. 이로써 무역수지 흑자는 3개월 연속 300억 달러를 넘어섰다.
8월 수출은 68.7% 증가한 983억 달러로 3개월 연속으로 900억 달러 이상의 높은 실적을 이어갔으며, 반도체 수출은 209%, 반도체 외 품목 수출은 20% 증가했다. 조업일수를 고려한 일평균 수출은 72.5% 증가한 44.7억 달러로 4개월 연속 40억 달러를 상회했다.
세종 강주리 기자
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