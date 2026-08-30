어뮤즈, 미국 타겟·노드스트롬 입점…‘글로벌 공략 본격화’

美서 인지도 높여 글로벌 핵심 거점화

이미지 확대 미국 타겟 외관 이미지(왼쪽)와 어뮤즈 타겟 론칭 제품 이미지. 어뮤즈코리아 제공

세줄 요약 미국 노드스트롬·타겟 동시 입점 발표

프리미엄·대중 채널 투트랙 전략 전개

현지 행사·프로모션으로 인지도 확대

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K뷰티 브랜드 어뮤즈(AMUSE)가 세계 최대 뷰티 시장인 미국 내 대형 유통망을 확보하며 현지 시장 공략에 속도를 낸다.어뮤즈코리아는 다음달 6일 미국 백화점 ‘노드스트롬’(Nordstrom) 85개점에 어뮤즈를 론칭하고, 이어 10일에는 대형 유통망인 ‘타겟’(Target) 611개점에 공식 입점한다고 30일 밝혔다. 프리미엄 백화점과 대중적인 유통 채널을 동시에 확보하는 투트랙 전략을 통해 현지의 폭넓은 소비자층을 공략한다는 계획이다.특히 미국 전역에 약 2000개 매장을 운영하는 타겟 입점은 현지에서 급성장 중인 K뷰티 트렌드와 어뮤즈의 경쟁력이 맞물린 결과란 설명이다. 타겟 경영진은 지난해 어뮤즈 본사를 직접 방문하는 등 약 2년에 걸친 검토 끝에 입점이 성사됐다. 어뮤즈는 타겟이 올가을 새롭게 선보이는 뷰티 특화 공간 ‘타겟 뷰티 스튜디오’에 ‘듀 틴트’, ‘바나나 립 오일’ 등 총 68개 제품을 입점시킬 예정이다.어뮤즈는 이번 입점을 브랜드 인지도 제고와 추가 유통망 확장의 계기로 삼고, 현지화 마케팅에도 박차를 가한다. 다음달 25~26일 미국 LA 타겟 플래그십 매장에서 열리는 프레스 및 크리에이터 초청 이벤트에 참가하며 10월 중순 뉴욕 VIP 행사, 블랙프라이데이 및 연말 맞춤형 프로모션을 펼칠 계획이다.어뮤즈 관계자는 “미국은 K뷰티의 성장 가능성이 가장 크게 나타나는 핵심 시장인 동시에 글로벌 뷰티 브랜드로 성장하기 위해 반드시 필요한 시장”이라면서 “미국 전역의 폭넓은 소비자 접점을 확보한 만큼 어뮤즈만의 브랜드 DNA를 적극적으로 알리고, 미국을 글로벌 사업의 핵심 성장 거점으로 만들어 나갈 것”이라고 말했다.김현이 기자