[프로필] 홍지선 국토장관 후보자…경기도서 李대통령과 합 맞춰

지방고시 출신 첫 국토장관 후보자

이미지 확대 30일 국토교통부 장관으로 지명된 홍지선 국토부 2차관. 청와대 제공

세줄 요약 이재명 정부 두 번째 국토장관 후보자 지명

경기도 주택·철도·도로 정책 실무 경험 축적

기본주택 추진 등 이 대통령과 정책 호흡

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이재명 정부 두 번째 국토교통부 장관 후보자로 30일 지명된 홍지선(56·지방고등고시 2회) 국토부 2차관은 경기도에서 주택 분야 요직을 두루 거친 ‘현장형 관료’다. 지방고시로 공직에 입문해 지방자치단체 실무를 거친 인물이 국토부 장관 후보로 지명된 것은 이번이 처음이다.홍 차관은 강원 동해 출신으로 서울 성남고와 한양대 토목공학과를 졸업하고 영국 버밍엄대에서 도시 및 지역계획학 석사 학위를 받았다.1996년 지방고등고시에 합격해 공직에 입문한 뒤 경기도에서 도로정책과장, 건설국장, 철도국장, 철도항만물류국장, 남양주시 부시장 등을 두루 거쳤다. 이 과정에서 도로·철도·건설 등 사회간접자본(SOC) 분야의 전문성을 쌓았다.특히 홍 차관은 이재명 대통령이 경기지사로 재직할 당시 철도항만물류국장과 도시주택실장 등을 맡아 이 대통령과 호흡을 맞췄다. 이 대통령의 경기지사 시절 대표 주거정책인 ‘기본주택’을 추진하며 정책 실무를 담당하기도 했다. 이번 정부 들어서는 지난해 12월 말 국토부 2차관으로 임명돼 도로·철도·항공 등 교통 정책과 건설 정책을 총괄했다.수도권 광역지방자치단체에서 오랜 기간 국토교통 관련 정책의 수립과 집행을 두루 경험해 현장 이해도가 높고, 행정 능력과 조직 관리에도 강점이 있다는 평가를 받는다.장관 후보자로 지명된 홍 차관 앞에는 주택 공급 확대와 건설경기 회복, 수도권 교통망 확충, 철도·항공 안전 등 국토교통 분야의 주요 현안을 풀어야 하는 과제가 놓였다.▲강원 동해(56) ▲서울 성남고, 한양대 토목공학과 ▲영국 버밍엄대 도시 및 지역계획학 석사 경기도 건설국장 ▲ 경기도 철도항만물류국장 ▲ 경기도 도시주택실장 ▲ 남양주시 부시장 ▲ 국토교통부 2차관세종 조중헌 기자