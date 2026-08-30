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[속보] 구윤철 부총리, 미국행 돌연 취소… 공항까지 갔다가 발길 돌려

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이정수 기자
이정수 기자
수정 2026-08-30 11:05
입력 2026-08-30 10:49
세줄 요약
  • G20 재무장관 회의 참석 직전 출국 취소
  • 베선트 미 재무장관 등 양자 면담도 무산
  • 공항까지 갔다가 발길 돌린 이례적 상황
G20 참석·美재무장관 면담 모두 취소
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구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 19일 서울 용산구 그랜드 하얏트 호텔에서 열린 주한미국상공회의소(암참) 간담회에서 인사말을 하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 19일 서울 용산구 그랜드 하얏트 호텔에서 열린 주한미국상공회의소(암참) 간담회에서 인사말을 하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스


구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재 회의 참석 일정을 돌연 취소했다.

30일 연합뉴스에 따르면 구 부총리는 이날 오전 미국 노스캐롤라이나주 애슈빌에서 열리는 G20 회의에 참석하기 위해 인천국제공항에 도착했으나, 출국하지 않고 발길을 돌렸다.

스콧 베선트 미국 재무장관 등 주요국 인사와 양자 면담 일정까지 모두 취소됐다.

이번 일정 취소는 재경부나 G20 측의 사정과는 무관한 것으로 알려졌다.

중요 회담 참석차 공항까지 갔다가 출국을 취소하는 이례적인 상황이 벌어졌다는 점에서, 구 부총리의 거취와 관련된 상황 때문이라는 해석도 나온다.



청와대는 정성호 법무부 장관의 사의를 수리한 뒤 2차 개각 인선 작업을 벌이고 있는 것으로 알려졌다.

이정수 기자
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