갤럭시코퍼레이션, K-POP과 Physical AI 결합 모델에 글로벌 미디어 잇따라 주목

세줄 요약 K-POP·Physical AI 결합 모델 주목

갤럭시 로봇파크 개장 뒤 해외 취재 확산

로봇 아레나·소울웨어 OS 개발 추진

이미지 확대 [사진 제공 : 갤럭시코퍼레이션]

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갤럭시코퍼레이션이 K-POP과 Physical AI를 결합한 새로운 엔터테인먼트 모델을 선보이며 글로벌 주요 미디어의 관심을 받고 있다.세계 최초를 표방하는 로봇 복합문화공간 ‘갤럭시 로봇파크’의 정식 개장 이후 갤럭시코퍼레이션의 Physical AI 전략과 로봇 기반 엔터테인먼트 사업에 대한 해외 언론의 취재와 보도가 이어지고 있다.현재 로이터, AP, UPI를 비롯해 CNN과 월스트리트저널, 중국 인민망, 러시아 타스통신, 일본 TV 도쿄, 알자지라 등 세계 각 지역의 주요 매체들이 갤럭시코퍼레이션의 사업 모델과 갤럭시 로봇파크에 관심을 보이며 취재를 진행 중이거나 취재를 요청해 온 것으로 확인됐다.앞서 블룸버그는 K-POP 산업과 AI 기술이 결합하면서 콘텐츠 제작과 트레이닝 방식이 변화하고 있는 흐름을 다룬 특별 리포트에서 갤럭시코퍼레이션의 Physical AI 전략을 소개한 바 있다.해외 미디어의 관심은 로봇 기술 자체보다 K-POP 콘텐츠 IP와 AI, 로봇 기술을 결합해 새로운 형태의 엔터테인먼트 시장을 만들어 가려는 갤럭시코퍼레이션의 접근 방식에 쏠려 있다는 분석이 나온다.갤럭시코퍼레이션은 K-POP 아티스트의 안무와 퍼포먼스를 로봇으로 구현하는 ‘로봇 아레나’를 비롯해 감성 알고리즘을 기반으로 로봇의 움직임과 페르소나 등을 구현하는 ‘소울웨어 OS’를 개발하고 있다. 이를 통해 기존 공연 산업이 가진 시간과 공간의 제약을 줄이고, 글로벌 팬들이 다양한 장소에서 새로운 방식의 콘텐츠를 경험할 수 있도록 한다는 계획이다.최용호 대표는 블룸버그와의 인터뷰에서 “인간 아티스트는 물리적인 한계가 있지만 아바타와 Physical AI 로봇은 시공간의 제약을 넘어 다양한 형태의 공연과 콘텐츠를 구현할 수 있다”며 “공연장을 찾기 어려운 글로벌 팬들에게 새로운 경험을 제공하고자 한다”고 말했다.갤럭시코퍼레이션은 ‘From Code to Soul’을 사업 비전으로 내세우고 있다. 디지털 공간에 존재하던 AI를 물리적인 공간으로 확장하고, 여기에 감성적 요소를 더해 실제 사람들이 체험할 수 있는 Physical AI로 발전시키겠다는 구상이다.회사는 서울의 갤럭시 로봇파크를 시작으로 향후 두바이와 일본, 미국 등으로 사업 영역을 확대할 계획이다.양승현 리포터