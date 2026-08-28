컴포트랩, 차세대 쉐이핑웨어 커브웨어 론칭… 2026 F/W 캠페인 전개

세줄 요약 커브웨어 공식 론칭 및 2026 F/W 캠페인 전개

인체공학적 밀착 패턴과 플렉스 원단 적용

화사·김단비 참여 화보로 브랜드 메시지 강화

이미지 확대 (사진=컴포트랩 제공)

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체형 맞춤 언더웨어 전문 브랜드 ‘컴포트랩(대표 최선미)’이 인체공학적 기술 기반의 차세대 쉐이프웨어 카테고리 ‘커브웨어(CURVEWEAR)’를 공식 론칭하고 2026 F/W 캠페인을 전개한다.컴포트랩은 20년 이상 축적해 온 전문 디자이너의 패턴·브라 컵 설계 노하우를 바탕으로 기존 쉐이프웨어 특유의 인위적이고 답답한 압박감과 착용 시의 불편을 개선하는 데 주력했다. 브랜드의 지향점인 ‘편안함(Comfort)’을 바탕으로, 신체 곡선과 움직임을 고려한 ‘인체공학적 밀착 패턴’을 적용해 자연스럽게 바디 라인을 정돈해 주는 커브(Curve) 기능을 구현했다.원단은 신축성과 복원력을 갖춘 자체 개발 ‘플렉스 원단’을 사용했다. 이를 통해 불필요한 신체 압박을 덜어내면서도 매끄러운 라인 커버력을 확보해, 장시간 착용 부담을 낮추고 단독 아우터웨어 및 기능성 이너웨어로 모두 활용 가능한 실용성을 구현했다.또한 2026 F/W 컬렉션 화보를 공개했다. 화보에는 컴포트랩의 전속 모델인 가수 화사와 미국 휴스턴 발레단 수석 무용수 김단비가 각각 참여해 컬렉션의 완성도와 브랜드 메시지를 한층 강화했다.가수 화사는 커브플렉스 라인의 바디수트를 착용하고 특유의 당당하고 자신감 넘치는 매력을 선보였다. 김단비는 무용수들과 함께 독보적이고 유연한 움직임을 연출하며, 커브웨어가 지향하는 자연스러운 실루엣과 편안한 움직임을 감각적으로 표현했다.특히 컴포트랩의 커브플렉스는 ▲브라 내장 바디수트 ▲브라 내장 나시 ▲반팔 티셔츠 ▲긴팔 티셔츠 ▲터틀넥 티셔츠까지 총 5가지 스타일로 구성돼 일상 속 다양한 스타일과 취향에 맞춰 선택할 수 있다. 브라와 쉐이프웨어의 기능을 결합한 바디수트부터 레이어링하기 좋은 탱크탑과 티셔츠형 제품까지, 데일리 기본 아이템 중심으로 구성해 활용도를 높였다.컴포트랩은 이번 라인업을 시작으로 향후 계절과 착용 목적, 보정 부위와 기능에 따라 커브웨어 라인업을 더욱 세분화해 확장할 계획이다. 현재 컴포트랩의 커브웨어 컬렉션 첫 라인업인 커브플렉스는 공식 홈페이지에서 특별한 혜택으로 만나볼 수 있으며, 론칭 기념 특별 이벤트도 진행하고 있다.양승현 리포터