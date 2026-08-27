[서울데이터랩] 미국 증시 혼조 마감…다우·나스닥 약세, 반도체와 대형 기술주는 종목별 차별화

세줄 요약 미국 증시 혼조 마감, 주요 지수 보합권 등락

다우·나스닥 약세, 나스닥100·반도체지수 상승

대형 기술주·제약주·금융주 종목별 차별화

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26일(현지시간) 미국 증시는 주요 지수가 보합권에서 엇갈리며 혼조세로 마감했다. 다우존스 지수는 전일 대비 113.52포인트(-0.21%) 내린 53,463.88에 거래를 마쳤고, 나스닥 종합지수는 21.10포인트(-0.08%) 하락한 26,130.20을 기록했다. 반면 나스닥100 지수는 15.29포인트(0.05%) 오른 29,224.52, 필라델피아 반도체지수는 23.20포인트(0.20%) 상승한 11,611.24로 마감했다. S＆P500 지수는 1.58포인트(-0.02%) 내린 7,675.70으로 사실상 보합권에 머물렀다.이날 시장은 지수 전반으로는 방향성이 크지 않았지만 업종과 대형주별로 흐름이 갈렸다. 변동성 지수인 VIX는 15.21로 1.55% 하락해 투자심리가 급격히 위축되지는 않은 모습이었다. 다우운송지수가 0.59% 오르며 상대적으로 강세를 보인 점도 경기 민감 주 일부에 매수세가 유입됐음을 시사했다.뉴욕증시 시가총액 상위 종목 가운데서는 제약과 에너지, 금융 일부 종목의 약세가 두드러졌다. 일라이 릴리는 3.59% 급락했고, 머크는 2.14%, 코카콜라는 1.70%, 엑슨모빌은 1.53%, 존슨앤드존슨은 1.15%, 애브비는 1.09% 하락했다. 금융주에서는 모간스탠리가 1.24%, HSBC 홀딩스 ADR이 0.70%, 뱅크오브아메리카가 0.32%, JP모간체이스가 0.05% 내렸다.반면 산업재와 일부 기술·방어주는 탄탄했다. 오라클은 2.84% 상승했고, GE 에어로스페이스는 1.39%, 캐터필러는 1.31%, 유나이티드헬스 그룹은 1.11% 올랐다. 버크셔 해서웨이 Class A와 Class B도 각각 0.21%, 0.12% 상승 마감했고, 셰브론 역시 0.16% 올랐다.나스닥 대형 기술주 흐름은 더욱 뚜렷하게 엇갈렸다. 엔비디아는 1.59% 하락했고 알파벳 Class A와 Class C는 각각 1.43%, 1.23% 내렸다. 테슬라도 1.26% 하락했으며 브로드컴(-0.32%), 아마존(-0.30%), 코스트코(-0.41%), 램리서치(-0.57%), 월마트(-0.99%)도 약세를 보였다.반면 애플은 1.15%, 마이크로소프트는 0.95%, 메타는 1.07% 상승하며 지수 하단을 방어했다. 반도체주 가운데서는 AMD가 0.37%, 마이크론이 0.58%, ASML 홀딩 ADR이 0.08%, 인텔이 0.87% 올랐고, 시스코 시스템즈는 1.13%, 팔란티어 테크놀로지스는 2.76% 급등했다. 스페이스X도 1.22% 상승하며 강세를 나타냈다.거래대금을 기준으로는 엔비디아가 294억 달러로 가장 활발했고, 메타 180억 달러, 마이크론 157억 달러, 애플 105억 달러, 마이크로소프트 99.4억 달러 등이 뒤를 이었다. 개별 종목들의 거래가 집중됐지만 지수 전체로는 상승과 하락이 교차하면서 뚜렷한 한 방향 추세는 형성되지 않았다.결국 이날 미국 증시는 대형 기술주와 경기 민감 주, 제약주 사이에서 순환매가 전개되며 지수는 숨 고르기 양상을 보였고, 반도체 지수와 나스닥100의 소폭 상승이 전체 시장의 낙폭을 제한했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자