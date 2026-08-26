용산 빈손 회동 속 ‘탄천 청년주택’ 급부상… 국토부 “적극 검토”

김윤덕·오세훈, 다음 주 3차 회동

이미지 확대 오세훈 “탄천물재생센터 구상 정식 제안…청년주택단지 가능” 오세훈 “탄천물재생센터 구상 정식 제안…청년주택단지 가능”

(서울=연합뉴스) 서대연 기자 = 용산공원 부지 주택공급 구상을 둘러싼 국토교통부와 서울시의 이견 속에 강남구 탄천물재생센터 일대가 대안 부지로 부상했다.

오세훈 서울시장은 26일 김윤덕 국토교통부 장관과 만나 강남구 일원동 탄천물재생센터를 이전하고 인근 동부도로사업소와 세텍(SETEC) 부지 등을 연계해 청년주택과 산단을 복합개발하는 계획을 정식 제안했다고 밝혔다. 사진은 이날 강남구 일원동 탄천물재생센터 부지의 모습. 2026.8.26

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세줄 요약 탄천 물재생센터 청년주택 공급안 공감대 형성

용산공원 주택안은 이견 지속, 후보지 제외

재개발 용적률 1.2배 완화 검토 분위기

2026-08-27 5면

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김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장이 서울 강남구 탄천 물재생센터에 청년주택 1만 3000가구를 공급하는 방안에 공감대를 이뤘다. 하지만 용산공원에 주택을 공급하는 방안을 놓고선 여전히 평행선을 달렸다.김 장관과 오 시장은 26일 서울 모처에서 만나 ‘서울의 주택 공급 방안’을 놓고 1시간가량 머리를 맞댔다. 지난 20일에 이은 두 번째 회동이다.김 장관은 회동 후 브리핑에서 “오 시장이 탄천 물재생센터를 주택 공급 부지로 검토해 달라고 요청했고, 정부가 적극적으로 검토해보겠다고 했다”고 밝혔다. 오 시장도 “탄천 물재생센터 부지에 피지컬 인공지능(AI) 특화 단지와 청년주택 단지를 만드는 계획을 심도 있게 말씀드렸다”고 말했다.오 시장이 제안한 탄천 물재생센터 주택 공급 방안은 강남구 일원동의 약 39만 3000㎡ 규모의 센터 시설을 이전한 뒤 인근 동부도로사업소와 세텍(SETEC) 부지를 연계해 청년주택과 산업단지를 복합개발한다는 내용이다.정부가 주택 공급 가능성을 검토해 온 용산어린이정원 약 30만㎡보다 9만㎡가량 더 넓다. 또 지하철 대청역과 수서역, 수서IC와 가깝고, 대모산, 삼성서울병원 등 생활 기반 시설과도 인접해 있다는 장점이 있다.서울시는 이 부지에 주거 기능을 절반가량 배치하면 최소 1만가구, 최대 1만 3000가구를 공급할 수 있다고 판단했다. 오 시장은 “서울시 소유인 동부도로사업소 부지와 세텍 부지를 매각하면 각각 약 3조 3000억원과 2조 3000억원의 재원을 마련할 수 있다”고 설명했다.용산공원 주택 공급안은 오 시장이 강하게 반대해 접점을 찾지 못했다. 김 장관은 “매우 제한적으로 숙소를 썼던 곳에 청년·신혼부부 주택을 공급하자는 진의는 전해진 것 같다”면서도 “견해차가 좁혀지지 않았다”고 언급했다. 이어 “청년·신혼부부 주택 공급이 중요하다고 인식하고 그런 주택을 지을 수 있는 대상이 용산공원이었던 것”이라며 “앞으로 발표할 주택 부지가 용산공원이어야만 하는 건 아니다”라고 덧붙였다. 그러면서도 “용산공원 내 훼손된 부지에 주택을 공급하겠다”는 기존 입장은 유지했다.정부가 이르면 다음 달 말 발표할 ‘7만 3000가구’ 공공택지 후보지와 관련해 김 장관은 “용산공원은 포함돼 있지 않다”고 밝혔다. 당초 정부는 추가 공급지가 그린벨트(개발제한구역) 구역이 될 거라고 언급했다. 여기에는 수서차량기지 등 서울 강남 지역 그린벨트가 포함돼 있다. 하지만 서울시가 그린벨트 해제를 통한 공급에도 강하게 반대하고 있어 정부는 7만 3000가구 후보지를 모두 하남·고양 등 경기지역 그린벨트로 검토할 방침이다.정비사업에서도 다소 진전된 분위기가 읽힌다. 서울시는 민간 재개발 사업의 용적률을 법적 상한의 1.2배까지 높여 달라고 요구했다. 오 시장은 “그 부분에 대해 국토부가 전향적으로 검토하는 것으로 확인했다”며 “용산이나 탄천물재생센터 부지, 캠프킴에 주택 공급을 논의하는 것을 다 합친 것보다도 많다”고 강조했다.조중헌·이범수 기자