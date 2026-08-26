정부·서울시 ‘탄천 청년주택’ 1.3만호 공감대

김윤덕·오세훈, 용산공원 이견은 지속

이미지 확대 26일 용산공원을 활용한 주택공급 대안으로 부상한 서울 강남구 일원동 탄천물재생센터의 전경. 이곳은 약 39만3000㎡ 규모로, 정부가 주택공급 가능성을 검토해온 용산어린이정원 약 30만㎡보다 9만㎡가량 더 넓다.

연합뉴스

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세줄 요약 탄천 물재생센터 청년주택 1만3000가구 공감대 형성

정부는 검토, 서울시는 그린벨트안 조건부 수용

용산공원 공급안은 이견 지속, 추가 협의 예정

2026-08-27 1면

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김윤덕 국토교통부 장관이 오세훈 서울시장이 제안한 ‘서울 강남구 탄천 물재생센터 청년주택 1만 3000가구 공급 방안’에 대해 “검토하겠다”는 입장을 밝혔다. 오 시장은 김 장관이 제안한 ‘훼손된 그린벨트(개발제한구역) 주택 공급안’을 조건부로 수용하기로 했다. 다만 용산공원 청년주택 공급안을 놓고선 평행선이 유지됐다.김 장관과 오 시장은 26일 서울 모처에서 만나 ‘서울 주택 공급 방안’을 놓고 1시간가량 머리를 맞댔다. 지난 20일에 이은 두 번째 만남이다. 두 사람은 다음 주에 다시 만나 협의를 이어 갈 예정이다.이날 회동에서는 탄천 물재생센터를 주택 공급 부지로 활용하는 방안이 논의됐고, 처음으로 공감대가 형성됐다. 오 시장은 각자 브리핑에서 “탄천 물재생센터 부지에 피지컬 인공지능(AI) 특화 단지와 청년주택 단지를 만드는 계획을 심도 있게 말씀드렸다”고 말했다. 김 장관은 “오 시장이 탄천 물재생센터를 주택 공급 부지로 검토해 달라고 요청했고, 정부가 적극적으로 검토해 보겠다고 했다”고 밝혔다. 오 시장이 제안한 ‘동남권 청년 특화 산업단지’ 조성 사업은 강남구 일원동에 있는 약 39만 3000㎡ 규모의 센터 시설을 이전한 뒤 인근 동부도로사업소(5만 2000㎡)와 세텍(SETEC) 부지를 연계해 총 46만 3000㎡에 1만 3000가구의 청년주택과 산업단지를 복합개발하는 방안이다. ﻿정부가 주택 공급 가능성을 검토해 온 용산어린이정원 30만㎡보다 9만㎡가량 넓을 뿐만 아니라 ‘단군 이래 최대 재건축’으로 불린 9510가구 규모의 헬리오시티 부지 면적인 35만㎡도 능가하는 규모다.또 지하철 대청역과 수서역, 수서IC와 가깝고 대모산, 삼성서울병원 등 생활 기반 시설과도 인접해 있다는 장점이 있다. 서울시는 이 부지에 주거 기능을 절반가량 배치하면 최소 1만 가구, 최대 1만 3000가구를 공급할 수 있다고 판단했다. 오 시장은 “서울시 소유인 동부도로사업소 부지와 세텍 부지를 매각하면 각각 약 3조 3000억원과 2조 3000억원의 재원을 마련할 수 있다”고 설명했다.‘탄천 부지 공급안’을 검토하겠다고 밝힌 김 장관은 이날 페이스북에 “그린벨트에 대해 전향적으로 검토하겠다는 서울시의 입장에 환영을 표한다”고 적었다. 서울시는 “서울시가 말씀드린 그린벨트 검토는 정부가 용산공원 내 주택 공급 방침을 철회한다는 것을 전제로, 이미 훼손돼 보전 가치가 낮은 일부 그린벨트 해제를 검토할 수 있다는 취지였다”면서 “서울시는 정부가 현실 불가능한 용산공원 공급 주장을 내려놓는다면 탄천 물재생센터를 비롯한 대체 부지와 훼손된 그린벨트 등 서울의 주택 공급 확대를 위한 합리적인 방안을 언제든지 함께 논의할 준비가 돼 있다”고 밝혔다.정부가 용산공원 공급 방안을 추진하지 않는다면 서울시가 정부의 훼손된 그린벨트 해제에 동의하겠다는 ‘조건부 합의’가 이뤄진 것이다. 김 장관도 “매우 제한적으로 숙소를 썼던 곳에 청년·신혼부부 주택을 공급하자는 진의는 전해진 것 같다”면서 “그런 주택을 지을 수 있는 대상이 용산공원이었던 것”이라며 “앞으로 발표할 주택 부지가 용산공원이어야만 하는 건 아니다”라고 말했다.이에 정부가 9월 말 발표할 ‘7만 3000가구’ 추가 공급 부지에 서울 그린벨트가 포함될 가능성이 거론된다. 정부는 현재 그린벨트로 묶여 있는 서초구 내곡동 예비군훈련장, 강남구 세곡·자곡동, 수서차량기지, 송파구 방이동 올림픽선수촌 인근 등을 주택 공급 부지로 검토해 왔다.다만 서울시 관계자는 “용산공원 내 주택 공급 방침 철회라는 전제가 지켜지지 않는다면 그린벨트 해제는 없는 것”이라며 “보전가치가 낮은 일부 그린벨트의 구체적인 대상지도 아직 정해지지 않았다”고 말했다.김 장관 역시 “어떤 경우에도 용산 미군 반환 부지 내에 절대 집을 지을 수 없다는 ‘용산 불가론’만 고수해선 안 된다”며 서울시를 압박했다.조중헌·이범수 기자