LG전자 베스트샵 이케아 고양점, 고양시 신규 오픈…GRAND OPEN 특별 혜택 마련

세줄 요약 LG전자 베스트샵 이케아 고양점 신규 오픈

웨딩·입주·이사 고객 맞춤 상담과 혜택 제공

다품목 구매 시 최대 700만 원 혜택 마련

이미지 확대 (사진=LG전자 베스트샵 제공)

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LG전자 베스트샵 이케아 고양점이 고양시에 신규 오픈 매장으로 새롭게 문을 연다. 오픈을 기념해 웨딩·입주·이사 고객부터 다품목 구매 고객까지 다양한 고객층을 위한 특별 혜택을 마련했다.이번 GRAND OPEN 행사는 사전 예약을 9월 10일까지 진행하며, 본 행사는 9월 12일부터 10월 11일까지 이어진다.LG전자 베스트샵 이케아 고양점에서는 냉장고, TV, 세탁기·건조기 등 주요 LG전자 가전을 직접 살펴보고 비교할 수 있으며, 고객의 주거 환경과 라이프스타일에 맞춰 제품을 구성할 수 있도록 맞춤형 가전 상담도 제공한다.특히 매장 방문 고객을 위한 LG 가전 전 제품 행사 혜택을 비롯해 신혼부부를 위한 1:1 웨딩 전문 플래너 컨설팅, 입주·이사를 준비하는 고객을 위한 공간 맞춤형 인테리어 제안 등 고객 상황에 맞춘 상담 프로그램을 운영한다.다품목 구매 고객을 위한 혜택도 마련됐다. 행사 대상 품목을 함께 구매하는 고객에게는 조건에 따라 최대 700만 원 상당의 혜택이 제공되며, 구매 금액별로 다양한 사은품과 포인트 혜택도 받을 수 있다.상담 예약 후 매장을 방문하는 고객에게는 사은품을 증정하는 이벤트도 진행된다. 신규 오픈 매장에서 상담을 받아 보려는 고객이라면 사전 예약을 통해 보다 편리하게 상담받을 수 있다.신제품을 겨냥한 추가 혜택도 준비했다. 일상 속 청소 편의성을 높여 주는 LG전자 로봇청소기 RONi 출시를 기념한 혜택과 함께, 쾌적한 욕실 환경을 위한 바스에어 신제품 관련 혜택도 제공할 예정이다.LG전자 베스트샵 이케아 고양점 관계자는 “고양시에서 새롭게 고객들을 맞이하는 만큼 단순한 제품 비교를 넘어 각 가정의 공간과 생활 방식에 적합한 가전을 선택할 수 있도록 전문적인 상담을 제공할 예정”이라며 “웨딩과 입주·이사, 다품목 구매를 계획하고 있는 고객들이 신규 오픈 기간 마련된 다양한 혜택을 만나 보시길 바란다”고 전했다.세부 혜택 및 적용 조건은 품목과 구매 조건에 따라 달라질 수 있으며, 자세한 사항은 매장을 통해 확인할 수 있다.양승현 리포터