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동원 참치캔·음료 값도 오른다…다음달 평균 9~10% 인상

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김현이 기자
김현이 기자
수정 2026-08-25 15:38
입력 2026-08-25 14:46

동원F＆B 참치캔·음료류 일부 가격 조정

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동원F＆B 제공
동원F＆B 제공


동원F＆B는 다음 달 1일부터 참치캔과 음료류 등 일부 제품의 가격을 평균 9~10% 인상한다고 25일 밝혔다. 제품군별로 ‘동원참치’를 포함한 참치캔류 가격이 평균 9% 오르고, ‘양반 오미자차’ 등 음료류는 평균 9∼10% 조정된다.

식품업계는 최근 국제유가와 환율 상승세가 이어지는 가운데 캔과 플라스틱 용기 등 포장재 가격이 급등하면서 원가 압박을 버티지 못하고 잇따라 판매 가격 상승 조치에 나서고 있다. 앞서 사조도 이달 초 참치캔과 수산캔, 장류 등 주요 가공식품의 출고가를 올렸고, 팔도와 오뚜기, 농심, CJ제일제당 등도 일부 제품 가격을 인상했다.



동원F＆B 관계자는 “고유가, 고환율, 포장재 가격 급등의 영향으로 음료류, 참치캔 등 일부 제품의 가격을 불가피하게 조정하게 됐다”고 설명했다.

김현이 기자
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