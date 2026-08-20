경제 [속보] 김정관 “상당히 의미 있는 진전 있었다” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/08/20/20260820500237 URL 복사 댓글 0 강주리 기자 수정 2026-08-20 18:16 입력 2026-08-20 18:15 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 방미 성과는 김정관 산업통상부 장관이 미국 방문을 마치고 20일 인천국제공항 2터미널을 통해 귀국한 뒤 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026. 8. 20. 미국 방문을 마치고 귀국한 김정관 산업통상부 장관이 20일 미국과의 대미 투자 1호 프로젝트 협의와 관련해 “상당한 의미 있는 진전이 있었다. 많은 부분에서 해결을 했다고 판단한다”고 말했다.세종 강주리 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 김정관 장관이 미국 방문에서 협의한 주요 안건은? 대미 투자 1호 프로젝트 한미 자유무역협정