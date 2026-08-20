[속보] 김정관 “상당히 의미 있는 진전 있었다”

이미지 확대 방미 성과는 김정관 산업통상부 장관이 미국 방문을 마치고 20일 인천국제공항 2터미널을 통해 귀국한 뒤 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026. 8. 20.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 방문을 마치고 귀국한 김정관 산업통상부 장관이 20일 미국과의 대미 투자 1호 프로젝트 협의와 관련해 “상당한 의미 있는 진전이 있었다. 많은 부분에서 해결을 했다고 판단한다”고 말했다.세종 강주리