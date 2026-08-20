‘검증대’ 선 북극항로 22일 출항…8일간 극지 항해, ‘새 수출길 가능성’ 확인

‘북극항로 검증’ 팬스타 아크로호 22일 출항

‘베링해협-북동항로-유럽’ 가는 45일의 항해

유럽 직항 노선 개척으로 새 수출길 열리나

“미래 북극항로 시대 대비…선택지 늘리겠”

이미지 확대 북동항로 시범운항 경로. 해양수산부 제공

이미지 확대 오는 22일 북극해로 향하는 팬스타오는 22일 북극해로 출항할 팬스타라인의 2758TEU급 컨테이너선 아크로호가 부산 신항에서 선적준비를 하고 있다. 해양수산부 제공

세줄 요약 팬스타 아크로호, 부산신항서 북극항로 첫 실증 출항

북동항로로 유럽 3개 항만 기항, 45일 왕복 일정

거리 단축·연료 절감 가능성, 경제성 검증 과제

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한국에서 유럽으로 향하는 새로운 수출길을 개척하기 위한 첫 컨테이너선이 출항한다. 북극항로를 통해 영국과 네덜란드, 폴란드를 항해한 뒤 돌아오는 45일간의 여정이다. 이번 항해를 통해 북극항로가 수에즈나 파나마를 돌아가는 기존 항로보다 경제성이 있는지를 검증하게 된다.이수호 해양수산부 북극항로추진본부장은 20일 “팬스타 아크로호가 8월 22일 부산신항 3부두를 출항해 북동항로를 통해 유럽으로 운항을 시작한다”며 “북극항로의 상업·기술·환경적 가능성을 실제 선박과 화물을 통해 시험하는 첫걸음”이라고 밝혔다.부산 신항을 출발한 아크로호는 러시아 극동지방과 미국 알래스카 사이의 베링해협을 지나 출항 8일 후인 30일 북극해에 진입한다. 북극해협 통과에는 총 8일이 걸린다. 배는 북극점과 러시아 사이 북동항로를 통해 6400㎞를 지난 뒤 다음달 9일 영국 펠릭스토우항, 11일 네덜란드 로테르담항, 15일 폴란드 그단스크항에 차례로 기항할 계획이다. 같은 항로를 통해 부산으로 돌아오는 예정일은 10월 5일이다.북극항로는 기후변화로 북극의 빙하가 녹으며 새롭게 열린 항로다. 이 항로를 통하면 부산부터 로테르담까지 거리가 약 1만 3000㎞로 줄어든다. 기존 항로로는 인도양을 지나고 있을 거리다. 기존 수에즈 운하를 거쳐 유럽으로 가는 거리는 2만㎞에 달한다. 획기적인 거리 단축과 이에 따른 연료비 부담이 줄어들 것으로 예상된다.가장 큰 변수는 기상 조건과 선박 안전이다. 빙하가 녹았다고 해도 북극은 언제 다시 얼어붙을지 모르는 극지이고 곳곳에 유빙도 있다. 주변을 지나는 선박도 많지 않아 사고 발생 시 빠른 도움도 기대하기 어렵다. 러시아에 대한 경제제재 등으로 이번 항해는 쇄빙선의 동행 없이 이뤄지는 아크로호의 단독 항해다. 해수부는 최대한의 안전을 확보하겠다는 설명이다. 이 본부장은 “극지는 지금 24시간 해가 떠 있는 시기라 야간 운항은 없다”며 “선박에 승선하는 선장과 항해사 6명 모두 극지 해역 전문교육을 이수했고 북극해 운항 경력이 있는 쇄빙연구선 아라온호의 항해사도 함께 승선해 운항을 지원한다”고 밝혔다. 이와 함께 해수부 차원의 24시간 상황실을 운영해 선박안전을 실시간으로 확인할 방침이다.항해로 선적한 화물의 안전성도 확인한다. 아크로호는 이번 항해에 컨테이너 737개 분량(737TEU)의 화물이 실렸다. 화물은 화학제품과 중고차, 자동차 부품 등이다. 이 중에는 일본에서 온 환적 화물 18TEU도 포함된다. 실제 운항 시와 비슷한 상황을 만들기 위해 빈 컨테이너 100개도 실렸다.경제성도 확인한다. 거리가 단축되어 연료비 절감이 예상되나 기상 악화에 따른 연료 소모량 증가, 운항 차질, 보험료 할증 등으로 최종 비용은 오히려 늘어날 가능성도 배제할 수 없다.해수부는 이번 항해 후 실제 실증자료를 확보하고 향후 북극항로 활성화를 위한 정책과제를 발굴할 계획이다. 향후 북극점과 캐나다·그린란드 사이를 통과하는 북서항로에 대한 검토도 진행한다. 이 본부장은 “수출입 물류의 99.7%를 수송하는 우리나라 해상 물류망의 선택지를 넓히고 우리 조선·항만·물류 등 연관 산업이 다가오는 미래 북극항로 시장에 대비할 수 있는 기반을 철저히 준비하겠다”고 강조했다.김중래 기자