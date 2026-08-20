“인생 후반전, 나는 어떻게 살까”…은평구, 중장년 마음 치유한다

세줄 요약 중장년 마음 치유 프로그램 운영

강점·가치·정체성 재구성 지원

집단상담으로 삶의 방향 탐색

이미지 확대 서울 은평구 중장년 마음 치유 프로그램 ‘지금의 나를 다시 그리다’ 참여자 모집 포스터.

은평구 제공

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서울 은평구가 중장년층이 자신의 삶을 돌아보고 앞으로의 방향을 설계할 수 있도록 돕는 마음 치유 프로그램 ‘지금의 나를 다시 그리다’를 운영한다고 20일 밝혔다.프로그램은 중장년기에 겪는 다양한 변화를 이해하고 자신의 강점과 가치, 정체성을 돌아보는 데 초점을 맞췄다. 현재 자신의 상태와 중장년기의 변화를 살펴보는 것을 시작으로 강점과 가치 찾기, 정체성 재구성, 앞으로의 삶의 방향 탐색 등을 다룬다.강의를 듣는 방식이 아니라 참여자들이 서로의 경험과 생각을 나누는 집단상담으로 진행된다. 비슷한 시기를 지나고 있는 참여자들과 이야기를 나누면서 현재의 자신을 이해하고 앞으로 어떤 삶을 살아갈지 구체적으로 생각해보는 시간을 갖는다.프로그램은 다음 달 8일부터 29일까지 매주 화요일 오후 3~5시 구립증산정보도서관 1층 문화교육실에서 총 4차례 진행된다. 은평구에 거주하거나 지역 내 사업장에서 근무하는 40~64세 중장년이 참여할 수 있다.신청은 모집 마감 때까지 전화나 홍보물의 QR코드로 할 수 있다. 자세한 내용은 은평구 심리지원센터 다독임에서 확인할 수 있다.김미경 구청장은 “중장년기는 삶의 여러 변화를 마주하며 자신을 돌아보는 시간이 필요한 시기”라며 “이번 프로그램을 통해 자신의 강점과 가치를 발견하고 앞으로의 삶을 새롭게 그려보는 계기가 되길 바란다”고 말했다.이범수 기자