김재옥 흑장탕 대표, 전국 무료 나눔 등 사회공헌 공로로 보건복지부장관상 수상

세줄 요약 전국 복지 현장 찾아 무료 나눔 지속

어르신·장애인 등 취약계층 지원 확대

보건복지부장관상 수상으로 공로 인정

이미지 확대 김재옥 대표

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전국 각지에서 소외계층과 어르신을 대상으로 식품 무료 나눔을 이어온 흑장탕의 개발자 김재옥 대표가 지속적인 사회공헌 활동을 인정받아 보건복지부장관상을 수상했다.그동안 김 대표와 흑장탕 측은 강원도 원주를 비롯한 전국 곳곳의 장애인 복지 시설과 어르신 효(孝) 행사, 중국 교포 모임 등을 찾아 꾸준히 제품을 기부하며 온정을 나눠왔다.주요 나눔 활동으로는 고양시 어르신들을 위한 효잔치(700박스)를 비롯해 원주 장애인 행사(500박스), 중국 동포 초청 행사(300박스), 구리 효 행사(200박스) 등이 있다. 이처럼 지역 사회의 다양한 현장을 직접 찾아가 취약계층과 소통하며 따뜻한 나눔을 실천해 왔다.이러한 현장 중심의 사회공헌 활동과 취약계층 지원 이력을 바탕으로 김 대표는 이번 보건복지부장관상 수상자로 선정됐다.김 대표는 “제품을 생산·판매하는 데 그치지 않고 지역사회 취약계층과 어르신들에게 실질적인 도움을 전하고자 무료 나눔을 시작했다”라며 “앞으로도 전국 각지의 복지 현장을 찾아 나눔을 확대하고 기업의 사회적 책임을 지속해서 실천해 나가겠다”고 밝혔다.한편, 흑장탕은 흑염소와 민물장어 등 20여 가지 한약재를 저온 추출 공법으로 가공한 엑기스 형태의 건강식품이다. 최근에는 기력 관리와 면역력 증진에 중점을 둔 ‘흑장탕 골드’를 새롭게 선보이고 있다.류정임 리포터